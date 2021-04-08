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Легенду UFC вырубили ударом колена в голову

8 апреля, 12:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Американец Деметриус Джонсон потерпел первое досрочное поражение в карьере

Сенсационно завершился турнир по смешанным единоборствам, который прошел под патронатом One Championship в Сингапуре. Бывший чемпион UFC в самой легкой весовой категории Деметриус Джонсон был нокаутирован впервые в жизни.

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Тем временем звезда боев в клетке очаровала мужа снимком без нижнего белья.

Обидчиком 34-летнего американца в главном бою вечера стал бразилец Адриано Мораес. Сначала он послал Джонсона в нокдаун ударом рукою, а затем нокаутировал коленом. Подобное разрешено в этой версии единоборств. Смотрите, как это случилось.

Радости Мораеса не было предела. От восторга он тут же "полез на стенку" и сделал сальто.

Впрочем, Деметриус не держал зла на Адриано, и после поединка бойцы по-дружески обнялись.

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Ранее Джонсон 11 раз защищал свой титул чемпиона, а уступал лишь по решению судей. Мораес же продолжает носить титул лучшего бойца промоушена One Championship.

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Смотрите, как боец UFC Стивен Томпсон занимался аэробикой:

Аэробика от бойца UFC Стивена Томпсона Видео: Instagram

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видео колено нокаут MMA UFC смешанные единоборства
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