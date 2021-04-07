Бойца ММА застрелили, когда он избивал подругу

Бывший американский боец смешанных единоборств Тайлер Ист был убит в ходе бытового конфликта в городе Лос-Лунас.
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Как установило следствие, спортсмен дома поругался с сожительницей, выстрелил в нее и вытащил на улицу. Там боец был смертельно ранен из огнестрельного оружия неизвестным мужчиной. Сейчас стрелявший находится в розыске.
Пострадавшая от рук Иста женщина выжила и находится в больнице в стабильном состоянии. Полицейские собираются взять у потерпевшей показания, расследование продолжается, сообщает MMAJunkie.
30-летний Ист неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его привлекали к ответственности за домашнее насилие, а также за кражу со взломом.
Спортсмен провел 19 боев в профессиональной карьере в MMA, одержал 13 побед и потерпел шесть поражений. Боец является младшим братом выступавшего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Коди Иста.
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