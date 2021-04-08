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Ломаченко показав, як готується до бою з японцем

8 квітня, 10:02

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Василь відкрив тренувальний табір в Білгороді-Дністровському

Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко знову нагадав про себе. В кінці березня стало відомо, що є дата бою Ломаченко і ім'я суперника. 33-річному українцю влітку належить битися з японцем Масаесі Накатані.

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Дворазовий олімпійський чемпіон показав, що не спочиває на лаврах, а вже щосили тренується. на своїй сторінці в Instagram Лома виклав відео з залу. Поки що він відновлює навички в "спарингах" з грушами. Локацією боксер вказав рідний Аккерман.

Тим часом, Ломаченко продовжує падіння в рейтингу боксерів. А ще в березні Василь відкрив сезон, покупавшись у Чорному морі.

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Як відомо, Усик і Ломаченко стануть героями комп'ютерної гри.

Накатані входить до ТОП-15 рейтингів WBC, IBF і WBO. У грудні 2020 року нокаутував пуерториканця Фелікса Вердехо. У 32-річного боксера 19 перемог (13 – нокаутом) при одній поразці від Теофімо Лопеса за очками. До того ж Накатані володіє титулом Інтерконтинентального чемпіона WBO.

Згадаймо, як виглядало плече українського боксера після операції:

Ломаченко після операції на плечі Відео: lomus_official

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відео бокс Василь Ломаченко тренування Масаьосі Накатані
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