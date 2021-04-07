Єдиний спосіб прогодувати сім'ю: 9-річний боксер рветься на ринг

Дев'ятирічний тайський кікбоксер Порнпаттара "Тата" Пічаурай мріє про повернення на ринг. Через коронавірус він не бився вже п'ять місяців, а це єдиний спосіб заробити гроші для його родини.

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"Всі гроші від боксу, регулярні виплати і премії – все це йде мамі. Я пишаюся тим, що працюю боксером і заробляю гроші для своєї мами", – розповів худорлявий молодий боєць Reuters.

/ Фото: REUTERS

Останній бій "Тати" пройшов в жовтні минулого року, до того, як через другий спалаху COVID-19 в Таїланді були закриті спортивні заходи. Боєць не тільки не проводив бої, але навіть не мав можливості тренуватися. Під час вимушеної паузи хлопчик допомагав мамі торгувати на вулиці.

"Зазвичай він віддає свій дохід мамі", – сказала 40-річна мати "Тати", Суріпорн Еймпонг. – "Але іноді він просить іграшки після боїв".

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/ Фото: REUTERS

"Тата" живе зі своєю матір'ю і 16-річною сестрою Пумрапі, яка також є боксером національної молодіжної збірної. Сім'я сподівається, що хлопчик зможе стати професійним бійцем тайського боксу і допоможе вибратися з убогості.

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Дитячі бої в Таїланді такі ж популярні, як і дорослі. За даними Асоціації професійного боксу Таїланду, близько 300 тисяч боксерів в країні молодше 15 років. Втім, деякі медичні експерти закликають до заборони занять боксом для неповнолітніх, стверджуючи, що це може викликати затримку росту, довгострокові неврологічні проблеми, пошкодження мозку і інвалідність.

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/ Фото: REUTERS

Але на цей момент єдина вимога для дітей-боксерів – згода батьків. "Я не турбуюся про бокс. У дитячому боксі не так багато травм", – вважає Суріпорн і додала, що боксер точно зможе за себе постояти.

У 2018 році "Тата" брав участь в тому ж турнірі, де 13-річний хлопчик помер від крововиливу в мозок після нокауту на рингу. Суріпорн сказала, що рефері тоді не встиг втрутитися.

Дослідницька група провела сканування мозку 250 дітей-боксерів, деякі з яких показали великі ушкодження, які можуть вплинути на розвиток мозку і рівень інтелекту.

"Бокс призводить до травм головного мозку, що ми ясно бачимо у боксерів старшого віку. Батьки, які покладаються на дохід від своїх дітей у віці восьми або дев'яти років, повинні запитати себе, чого вони насправді від них вимагають", – заявив директор національного інституту розвитку дітей і сім'ї Адісак Плітпонкарнпім.

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Деякі тайські законодавці намагалися заборонити бокс для осіб молодше 12 років, але законопроєкт не дійшов до парламенту і, ймовірно, зустрів би опір через популярність дитячих боїв і доходів, які вони приносять.

Але Суріпорн впевнена, що бокс – це життя її сина. "Я з нижчих верств, і у мене просто немає достатньо грошей, щоб вижити, у мене немає заощаджень або шикарного будинку. Майбутнє "Тати" за боксом", – сказала вона.

Відео: REUTERS

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