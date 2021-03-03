Сенсація! Кличко програв 7-річному хлопчику і побив всі рейтинги на телебаченні

Легендарний український супертяж Володимир Кличко програв 7-річному хлопчику на ім'я Рей. Доктор Сталевий молот взяв участь в ігровому шоу на німецькому телебаченні "Маленькі проти великих". Раніше 44-річний Кличко похвалився мотоциклом, але вибрав неправильне взуття для їзди.

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За задумом неймовірно рейтингової в Німеччині передачі талановиті діти у віці від 5 до 14 років в різних конкурсах протистоять зірковим гостям. Одним з них і став Кличко. Напередодні ефіру український боксер зізнався BILD, що переживає:

"У мене є невелика боязнь сцени. А це незвично, адже я часто з'являюся на телебаченні. Це буде викликом, адже діти, навпаки, мало чого бояться, вони рухливі і швидкі".

У своєму конкурсі Володимир і Рей повинні були віджиматися від підлоги і вгадувати зображення на картинці. І Кличко програв 11:12, іноді плутаючись у мовах, називаючи предмети. Однак програма з українцем стала найбільш рейтинговою в вечір суботи на ТБ, її подивилися понад шість мільйонів.

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фото supertipp-online.de

Раніше героями "Маленьких проти великих" були такі відомі спортсмени, як Мирослав Клозе, Магдалена Нойнер, Марсель Хіршер і Тімо Вернер.

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За свою кар'єру Володимир Кличко здобув 64 перемоги в профі, зазнавши лише п'яти поразок. Протягом цілого десятиліття українець домінував в суперважкій вазі. Він встановив рекорд за кількістю переможених суперників у боях за титул чемпіона світу. Також Кличко володів титулом чемпіона світу протягом рекордних 4382 днів (12 років).

Раніше ми розповідали, що за книгами Кличка викладатимуть у Гарварді.

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