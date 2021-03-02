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Кличко похвалився мотоциклом. Фани побачили на фото те, що може угробити ексбоксера

2 березня, 09:50

Олег Люлька Олег Люлька

Взуття у Володимира – точно не для їзди

Володимир Кличко, недавно проїхавшись на великому снігоході, пересів на мотоцикл.

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Фотографією на "залізному коні" знаменитий 44-річний ексбоксер похвалився у себе в Instagram.

"Воістину шалено уявити, що у нас вже є можливість їздити на крутих мотоциклах, з нульовим викидом шкідливих речовин, які повністю електричні. І це так весело!" – поділився враженнями Володимир Кличко

Правда, фоловери Володимира знайшли за що його пожурити.

"Все це чудово, але чому – в тенісних туфлях?" – дорікнув Кличкові один з його підписників

А інший фоловер боксера додав: "Ага, ці хлопці думають, що це круто, поки тебе на дорозі не вдарили і ти не потрапив в аварію. Якось мого батька збив водій, який перевищив швидкість. Так ось, ступня і кісточка батька вціліли тільки завдяки мотоциклетному черевику".

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За свою кар'єру Володимир Кличко здобув 64 перемоги в профі, зазнавши лише п'ять поразок. Протягом цілого десятиліття українець домінував у суперважкій вазі. Він встановив рекорд за кількістю переможених суперників в боях за титул чемпіона світу. Також Кличко володів титулом чемпіона світу рекордні 4382 дні (12 років).

Володимир Кличко провів спаринг з Евандером Холіфілдом Відео: Instagram

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боксер Володимир Кличко мотоцикли
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