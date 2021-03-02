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Кличко похвастался мотоциклом. Фаны увидели на фото то, что может угробить экс-боксера

2 марта, 09:50

Олег Люлька Олег Люлька

Обувь у Владимира – явно не для езды

Владимир Кличко, недавно проехавшийся на большом снегоходе, пересел на мотоцикл.

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Фотографией на "железном коне" знаменитый 44-летний экс-боксер похвастался у себя в Instagram.

"Поистине безумно представить, что у нас уже есть возможность ездить на крутых мотоциклах, с нулевым выбросом вредных веществ, которые полностью электрические. И это так весело!" – поделился впечатлениями Владимир Кличко

Правда, фолловеры Владимира нашли за что его пожурить.

"Все это хорошо, но почему – в теннисных туфлях?" – упрекнул Кличко один из его подписчиков

А другой фолловер боксера добавил: "Ага, эти парни думают, что это круто, пока тебя на дороге не ударили и ты не попал в аварию. Как-то моего отца сбил водитель, превысивший скорость. Так вот, ступня и лодыжка отца уцелела только благодаря мотоциклетному ботинку".

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За свою карьеру Владимир Кличко одержал 64 победы в профи, потерпев лишь пять поражений. На протяжении целого десятилетия украинец доминировал в супертяжелом весе. Он установил рекорд по количеству побежденных соперников в боях за титул чемпиона мира. Также Кличко владел титулом чемпиона мира на протяжении рекордных 4382 дней (12 лет).

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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боксер Владимир Кличко мотоциклы
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