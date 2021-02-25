За книгами Кличка викладатимуть у Гарварді

Авторський курс легендарного українського спортсмена, одного з найбільш домінуючих чемпіонів в історії суперважкої ваги, переможця Олімпіади-1996 і члена Міжнародного залу боксерської слави Володимира Кличка "Управління викликами" увійде до навчальної програми Гарвардської бізнес-школи.

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Як повідомляє Klitschko Brothers, навчальний заклад буде використовувати методику кейсів українця в своїх програмах MBA та Executive Education, допомагаючи студентам обговорювати реальні приклади і проблеми бізнесу. За словами професорів університету Бориса Гройсберг, Майкла Норріса і Карін-Ізабель Кнуп, головна увага буде приділятися філософії "управління викликами" і факторам успіху, що полягають в зосередженості, спритності, координації і витривалості.

"Здатність Володимира Кличка пристосовуватися, розвиватися і ставати кращим дуже важлива і затребувана більше, ніж будь-коли в цьому столітті. Мені сподобалося працювати над цим проєктом, і я з нетерпінням чекаю можливості його впровадження", – заявив професор ділового адміністрування Гарвардської школи бізнесу Борис Гройсберг

Володимир Кличко / Фото: Братство Кличко

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Раніше ми писали, що Володимир Кличко готується до "Бою століття": стала відома роль українця.

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