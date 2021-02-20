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Володимир Кличко готується до "Бою століття": стала відома роль українця

20 лютого, 11:08

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Український боксер працює в тренувальному таборі Холіфілда

Днями стало відомо, що Майк Тайсон і Евандер Холіфілд підписали контракт на третій бій. І ось Холіфілд почав активну підготовку до бою. А допомагає йому в цьому Володимир Кличко.

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В своєму Instagram Евандер опублікував фото з українцем і підписав:

"Сьогодні приступаю до роботи з моїм другом Володимиром Кличком".

Інакше, як "Бій століття" протистояння Холіфілда і Тайсона не називають. Арабські шейхи з ОАЕ з легкістю готові викласти 200 мільйонів фунтів стерлінгів за організацію цього поєдинку.

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Нагадаємо, що боксери зустрічалися на рингу двічі – в 1996 і 1997 роках. У першому бою Тайсон програв технічним нокаутом в 11-му раунді, у другому "Залізного Майка" дискваліфікували за те, що відкусив частину правового вуха суперника. Тайсон залишився без чемпіонського поясу, боксерської ліцензії на рік і заплатив 3 млн доларів штрафу.

Володимир Кличко провів спаринг з Евандером Холіфілдом Відео: Instagram

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бокс боксери Володимир Кличко Евандер Холіфілд
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