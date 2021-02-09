Залишилося друге вухо! Тайсон і Холіфілд підписали контракт на третій бій

Відомий американський боксер Заб Джуда запевняє, що все буде по-справжньому

У листопаді Майк Тайсон шокував главу UFC своєю формою після повернення в рингв нічийному бою з Роєм Джонсом. А тепер збирається провести третій поєдинок проти колишнього чемпіона світу в двох вагових категоріях Евандера Холіфілда. Про це розповів відомий американський боксер Заб Джуда.

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"Бій відбудеться, все погоджено. Майк Тайсон проти Евандера Холіфілда: частина третя – приголомшливо. Потрібно подивитися перші два бої, і немає ніяких сумнівів, чому захочеться подивитися їх третю зустріч в рингу. Контракт підписан. Майк і Евандер тренуються щодня. Обидва вийдуть в ринг, щоб зробити свою роботу. Все буде по-справжньому", – цитує Джуду metro.co.uk.

Евандер Холіфілд в бою з Майком Тайсоном / Фото: Reuters

Видання зазначає, що арабські шейхи з Дубая готові заплатити 200 мільйонів фунтів стерлінгів за організацію цього поєдинку.

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Нагадаємо, що боксери зустрічалися в рингу двічі – у 1996 і 1997 роках. У першому бою Тайсон програв технічним нокаутом у 11-му раунді, у другому "Залізного Майка" дискваліфікували за те, що відкусив частину правового вуха суперника. Тайсон залишився без чемпіонського поясу, боксерської ліцензії на рік і заплатив 3 млн доларів штрафу.

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Зважування та дуель поглядів Тайсон – Джонс

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