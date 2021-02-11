День, коли впав Залізний Майк. Дивіться перший нокаут в кар'єрі Тайсона

Рівно 31 рік тому відбулася подія, яку всі чекали, але ніхто до неї не був готовий. Майк Тайсон зазнав першої поразки в кар'єрі.

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Кінець 1980-х – золотий час для Майка Тайсона. Він зібрав усі пояси в суперважкій вазі, ставши абсолютним чемпіоном. А його суперники рідко доживали хоча б до середини бою. Це і зіграло злий жарт.

Майк Тайсон – абсолютний чемпіон світу / Фото: Getty Images

Тайсон? Нам такий не потрібний

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Склалася парадоксальна ситуація. Настільки успішний виступ Майка відштовхнув уболівальників і власників великих арен. Наприклад, в Лас-Вегасі ніхто не хотів організовувати чемпіонський поєдинок Тайсона. Причина – глядачі не готові платити величезні гроші за квитки, щоб подивитися, як чемпіон протягом декількох хвилин б'є чергового претендента.

Промоутер боксера Дон Кінг так і не домовившись ні з ким в США, відправився в Канаду. В Едмонтоні Майк повинен був 18 листопада 1989 року захищати пояс у поєдинку проти Донована Раддока.

Але бій скасували. Через бронхіт Тайсона. Це офіційна версія. Насправді, Майк просто не готувався до поєдинку.

"Я не ходив на тренування, а займався тільки тим, що спав з жінками. Мені навіть не потрібно залишати своєї кімнати: у мене було достатньо приятелів, які хапали першу-ліпшу дівчину і доставляли її до мене. Мені було все одно, як вона виглядає і як її звуть. Коли ми закінчували, вона йшла і з'являлася інша ", – розповість потім Майк.

Після зриву бою в Канаді, Кінг знайшов арену в Японії. І нового суперника – Джеймса Дугласа.

Хто такий Дуглас?

Не можна сказати, що Дон Кінг вибрав чемпіону хлопчика для биття. На рахунку Дугласа було вже 35 поєдинків і 29 перемог. У тому числі над колишнім чемпіоном світу Олівером Макколлом і над ексчемпіоном Тревором Бербіком, який перемагав самого Мухаммеда Алі.

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Перед боєм на Дугласа обрушилася лавина неприємностей. Від інсульту померла його мама, а у вагітної дружини виявили злоякісну пухлину. Сам боксер за 10 днів до чемпіонського поєдинку був госпіталізований через сильний грип.

Що робив Майк?

Майк був у своєму стилі. Він легковажно поставився до супротивника. Продовжував гуляти з жінками, набрав зайву вагу. За словами Тайсона, він не дивився записи поєдинків за участю Джеймса і взагалі не тренувався для цього поєдинку.

За 10 днів до поєдинку Тайсон провів показовий спаринг з Грегом Пейджем, колишнім чемпіоном світу за версією WBA. Квитки на бій коштували по 60 доларів. Уже в першому раунді Пейдж відправив Тайсона в нокдаун і бій зупинили.

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Шок

Ніхто не сумнівався в легкій перемозі Майка, а тому щоб залучити глядачів на трибуни, поєдинок розкручували британська рок-група The Rolling Stones і американський співак Майкл Джексон. Квитки коштували від 35 до 1000 доларів.

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Експерти вважали Тайсона явним фаворитом бою. Але з першого раунду щось пішло не так. Дуглас не втік в глухий захист, а джебами утримував Майка на дистанції. А якщо треба, то і вплутувався у розмін. Тайсон пропускав. І не мало. Претендент намагався утримувати чемпіона на дальній дистанції за допомогою швидких і точних прямих ударів. У п'ятому раунді у Тайсона почало запливати ліве око.

Джеймс перемагав за очками, тому Майк шукав шанс нокаутувати супротивника. Такий підвернувся у восьмому раунді.

У самій кінцівці Тайсон правим аперкотом збив з ніг Дугласа. Нокдаун. Рефері трохи забарився з відкриттям рахунку, що і стане потім причиною суперечок. Джеймс піднявся і продовжив поєдинок.

Розв'язка наступила в десятому раунді. Дуглас завдав правий аперкот, яким потряс Тайсона, а потім серією ударів відправив в нокаут!

Протест не пройшов

Відразу ж після закінчення бою Дон Кінг переконував глав WBA, WBC і IBF, що у восьмому раунді рефері припустився помилки: через повільний відлік нокдауну Дуглас провів на настилі більше відведених 10 секунд. А це нокаут. Рефері визнав свою помилку, але це не вплинуло на результат поєдинку. Джеймс Дуглас – абсолютний чемпіон.

Тайсон захотів реванш з Дугласом. Серед усіх чемпіонських організацій ідею про негайний реванш підтримала лише WBC. Але WBA і IBF були проти цього поєдинку. У підсумку другий бій між Майком Тайсоном і Джеймсом Дугласом так і не був організований.

Tyson vs Douglas

За мотивами бою група The Killers написала пісню "Tyson vs Douglas", яка увійшла до альбому Wonderful Wonderful.

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