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"Кличко-старший – красава, а Володя – зірковий": боксер з Росії ходив в зал з українцями

29 січня, 15:58

Олена Павлова Олена Павлова

Колишній чемпіон світу з боксу Роман Кармазін свого часу перетинався з братами мало не кожен день

Колишній російський чемпіон світу з боксу Роман Кармазін згадав, як тренувався в одному залі з братами Кличками. А також поділився своєю думкою про українських боксерів. Раніше ми писали, що Кличко ризикнув сходити на риболовлю в лютий мороз.

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"Був один зал, я не пам'ятаю, як він називається. Брати Клички завжди готувалися в ньому. Я теж ходив туди спарингувати. Ми там перетнулися раз 5-10, напевно. Перетиналися мало не кожен день. Старший – нормальний парняга, з ним поговорити можна. А Володя – зірковий, писець. Вітається, голову відвертає. Мені він не сподобався, якщо чесно. А Віталік – красава. і пожартувати, і ха-ха-ха", – сказав Кармазін ютуб-каналу Ушатайка: Спорт-Експрес.

Раніше брати Клички показали свою сутичку. Це було не тільки протистояння м'язів, а й поглядів.

Ми також повідомляли, що Володимир Кличко включений до Залу слави боксу, де він склав компанію своєму старшому братові Віталію.

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Дивіться, як Володимир Кличко провів спаринг з Холіфілдом

Володимир Кличко провів спаринг з Евандером Холіфілдом Відео: Instagram

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