Бойова красуня винесла бійця за 29 секунд! Дивіться блискавичний дебют в Bellator

В ніч з 9 на 10 квітня в Анкасвіллі, штат Коннектикут, пройшов турнір зі змішаних єдиноборств відомого промоції Bellator під номером 256. Одним з найяскравіших став поєдинок попереднього карду, який завершився всього за 29 секунд. Раніше легенду UFC вирубали ударом коліна в голову.

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У цьому протистоянні дебютувала 22-річна росіянка Діана Авсарагова. "Бойова красуня з клубу "Ахмат" на прізвисько "Пантера", – як описує себе дівчина. Спортсменці з Північної Осетії протистояла 34-річна американка Тара Графф.

Мало хто очікував такої швидкої розв'язки, але бій завершився вже на 29-й секунді поєдинку перемогою дебютантки Авсарагової, у якої виявилася дуже важка рука. Спочатку росіянка зустріла Графф правим, в результаті чого американка похитнулася і втратила пильність, а потім "Пантера" нокаутувала Тару двійкою в щелепу. Графф впала як підкошена.

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Відзначимо, що контракт Авсараговой з Bellator був підписаний ще в кінці 2019 року. Але дебютувати в американській лізі у 2020 році їй завадила пандемія. Однак у росіянки контракт на шість поєдинків у промоції, тому в 2021 році вона знову повинна з'явитися в клітці. А після цього вечора на її рахунку три перемоги в ММА.

Раніше боєць MMA отримав червону картку і ледь не розплакався.

Тренування Крістіани Жустіну Відео: Instagram

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