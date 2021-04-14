Бой Макгрегор – Порье все же состоится, ссора бойцов оказалась пиаром

Конор Макгрегор и Дастин Порье разыграли спектакль со своей ссорой в соцсетях для привлечения внимания к своему третьему бою. UFC подтвердил, что бой состоится в намеченный срок

UFC подтвердил, что третий бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье состоится 10 июля, несмотря на заявление Конора о срыве поединка. Бой пройдет в рамках шоу UFC 264, который примет Лас-Вегас.

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Накануне между бойцами возник конфликт в соцсетях. Порье написал, что Конор не сдержал обещание перечислить 500 тысяч долларов его благотворительный фонд. Макгрегор ответил, что не обязан ничего перечислять, если он не знает, куда дальше пойдут его деньги. А затем и вовсе написал, что бой отменяется, сообщает sporf.com.

Напомним, впервые бойцы встретились в сентябре 2014 года. Чтобы вырубить Порье шесть с половиной лет назад, Конору понадобилось всего 106 секунд. Ирландец победил американца одной левой.

В январе 2021 года состоялся реванш. Тогда Конор заявлял, что победит еще быстрее, но поединок обернулся для него катастрофой. Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Это было первое поражение ирландца нокаутом.

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