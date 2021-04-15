П'яний Макгрегор з жінкою біля туалету: рішення органів щодо скандальної справи

Скандального ірландського бійця звинувачували в ексгібіціонізмі на Корсиці – проте прокуратура доказів злочину з боку Конора не виявила

У Франції закрили кримінальну справу проти головної зірки змішаних єдиноборств, колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях ірландця Конора Макгрегора. Прокуратура міста Бастія повідомила 32-річного бійця, що доказів ексгібіціонізму (демонстративної поведінки сексуального характеру) з боку Конора не виявлено.

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"Вони провели кримінальне розслідування, зібрали ДНК, і докази підтвердили версію Макгрегора. Всі звинувачення зняті ", – цитує представника ірландського бійця Карен Кесслер TMZ

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Нагадаємо, на Макгрегора подали в поліцію 10 вересня, коли він відпочивав на острові Корсика. Нібито спортсмен, будучи напідпитку, продемонстрував свої інтимні частини тіла жінці, коли вона прямувала до туалету бару, а потім до неї чіплявся.

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Тоді Конор був заарештований і провів добу за гратами.

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Додамо, що ірландець раз у раз потрапляє в скандальні хроніки. Зокрема, Макгрегор регулярно перевищував швидкість за кермом і позбавлявся прав. Уже двічі звинувачувався в сексуальному насильстві, напав з кулаками на літнього чоловіка в пабі Дубліна, заарештовувався за пограбування, але в підсумку всі звинувачення з нього знімали.

10 липня Макгрегор проведе третій поєдинок проти американця Дастіна Пор'є.

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Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

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