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Пьяный Макгрегор с женщиной возле туалета: решение органов по скандальному делу

15 апреля, 15:36

Олег Люлька Олег Люлька

Скандального ирландского бойца обвиняли в эксгибиционизме на Корсике – однако прокуратура доказательств преступления со стороны Конора не обнаружила

Во Франции закрыли уголовное дело против главной звезды смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Прокуратура города Бастия уведомила 32-летнего бойца, что доказательств эксгибиционизма (демонстративного поведения сексуального характера) со стороны Конора не обнаружено.

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"Они провели уголовное расследование, собрали ДНК, и доказательства подтвердили версию Макгрегора. Все обвинения были сняты", – цитирует представителя ирландского бойца Карен Кесслер TMZ

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Напомним, на Макгрегора подали в полицию 10 сентября, когда он отдыхал на острове Корсика. Якобы спортсмен, будучи навеселе, продемонстрировал свои интимные части тела женщине, когда она шла в туалет бара, а потом к ней приставал.

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Тогда Конор был арестован и провел сутки в участке.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Добавим, что ирландец то и дело попадает в скандальные хроники. В частности, Макгрегор регулярно превышал скорость за рулем и лишался прав. Уже дважды обвинялся в сексуальном насилии, напал с кулаками на пожилого мужчину в пабе Дублина, арестовывался за ограбление, но в итоге все обвинения с него снимали.

10 июля Макгрегор проведет третий поединок против американца Дастина Порье.

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Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

Видео: Сегодня

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