Тренер насиловал юную футболистку – громкое разоблачение в Эстонии

"Внезапно он сжал меня между ног", – вспоминает "массаж" от бразильского коуча одна из его подопечных

Громкий скандал в Эстонии! Футбольный союз страны возбудил дисциплинарное дело против 66-летнего бразильского тренера Жетулио Аурелио Фредо и клуба "Нымме Калью". Фредо обвиняется в изнасиловании футболистки Миа Белле Трисну, когда ей было 14 лет, и домогательстве к другой несовершеннолетней футболистке Биргит Тикк.

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Тикк играла в женской команде "Нымме Калью" до лета 2014 года и ушла в возрасте 17 лет. Она брала частные тренировки у Аурелио, но в какой-то момент у нее возникли проблемы с поясницей, после чего тренер пригласил ее на массаж. Футболистке это показалось странным, но она предполагала, что туда ходят и другие девушки.

"Когда он делал массаж, он стянул с меня штаны. Я не знала, что делать в этой ситуации. Я не осмелилась сопротивляться ему, потому что не знала его так хорошо и боялась, что он может начать меня насиловать. Он массировал меня и внезапно сжал меня между ног. Я спросила: "Что за...?" Он прекратил", – приводит слова Тикк Postimees.ee

Жетулио Аурелио Фредо / Фото: Postimees

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Также бразильца обвинили в том, что он изнасиловал другую девушку – Миа Белле Трисну, когда ей было 14 лет. Однако в клубе на это ответили, что знали об их отношениях и что они были основаны на обоюдном согласии.

"Обвинения одной из девушек в адрес нашего многолетнего и уважаемого тренера, несомненно, стали большим сюрпризом. Фредо был так шокирован и удивлен, что даже не мог подобрать слов. Они были в отношениях семь лет, и отношения основывались на взаимопонимании и соглашении и продолжались еще несколько лет после того, как девушка достигла совершеннолетия. Так что мы, мягко говоря, шокированы подозрениями, которые она высказала 13 лет спустя", – сказала исполнительный директор "Нымме Калью" Эхте Эаметс. Тем не менее клуб на время расследования приостановил договор с тренером.

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Генеральный секретарь Эстонского футбольного союза Анне Рей отметила: "В ходе расследования была собрана информация, подтверждающая подозрения, возникшие на основании материалов, опубликованных в прессе. Важно, чтобы жертвам хватало смелости сообщать о случившемся, а в этой ситуации таких людей было несколько".

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