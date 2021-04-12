Подглядывал в женском туалете и приставал к ребенку! Двух тренеров арестовали в Британии

Новый скандал из-за домогательств в Великобритании. Тренеры по дзюдо были задержаны за сексуальные преступления, но расследования инцидентов 2019 года еще продолжаются

Ассоциация дзюдо Великобритании проводит расследование ряда дел, по которым тренеры были арестованы за сексуальные преступления. Оба инцидента произошли в 2019 году, но расследования еще продолжаются. Ранее тренера арестовали за изнасилование 11-летней спортсменки.

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Фигурантом одного дела стал специалист, совершивший преступные действия по отношению к ребенку. Во втором случае тренера задержали за подглядывание на рабочем месте после того, как в женских туалетах установили камеры – сообщает BBC.

Дзюдо Великобритании/Фото britishjudo.org.uk

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В Ассоциации дзюдо Великобритании заявили, что не могут давать подробные комментарии и рассказать больше про эти преступления до тех пор, пока не будут опубликованы полные результаты расследования.

Ранее в Британии разгорелся громкий скандал из-за признания гимнасток: "Тренер бил палкой и не давал есть неделю". Также девушку в качестве наказания запирали одну в комнате.

А в Греции спортсмены пожаловались президенту на сексуальные домогательства.

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