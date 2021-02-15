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"Трогают их везде – за голою кожу, попу или грудь": как тренеры домогались юных гимнасток

15 февраля, 16:58

Елена Павлова Елена Павлова

Звезда фильмов для взрослых в юности пережила много неприятных моментов

Бывшая нидерландская гимнастка Верона ван де Лер, которая стала звездой фильмов для взрослых, рассказала о сексуальных домогательствах тренеров к спортсменкам. А также через какие унизительные процедуры приходилось проходить юным гимнасткам.

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"Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках – при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди", – цитирует Верону Meduza.

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер / Фото: Instagram

Гимнастка рассказала, что она с подругами по команде должна была взвешиваться перед тренером-мужчиной топлес, ведь девочкам было только по 10-13 лет. Приходилось приспускать трико, чтобы тренер измерял процент содержания жира в организме.

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"У нас был физиотерапевт, который во время процедур дотрагивался до тех мест, куда дотрагиваться было неправильно. Когда нам делали массаж, всегда работали "на тоненького" в области ног. Эти ребята ходят по краю. И заходят слишком далеко. Но тогда мы думали: "Может, это нормально". Никто не говорил нам, что правильно, а что нет", – сказала ван де Лер.

Ранее в Британии разгорелся громкий скандал из-за признания гимнасток: "Бил палкой и не давал есть неделю".

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спортивная гимнастика гимнастка Сексуальное домогательство домогательства Верона ван де Лер
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