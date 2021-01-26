Тренер арестован за изнасилование 11-летней спортсменки, но хочет "жениться на ней"

В Греции по обвинению в изнасиловании 11-летней спортсменки был арестован бывший тренер по парусному спорту. Как сообщает Inside the Games, преступление произошло 9 лет назад. Имя тренера не разглашается. Известно только, что 38-летний мужчина был задержан на острове Самос. Ранее английский футболист насиловал девушку, удерживая ее в своем доме.

Реклама

Дело завели после того, как прокуратура получила показания спортсменки, которой уже исполнился 21 год, и ее родителей. Бывшему тренеру предъявили обвинения в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, неоднократных сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении.

Читайте также: Новый скандал на карантине: футболист накачал девушку наркотиками и изнасиловал

Обвиняемый отрицает свою вину. Ранее в интервью он утверждал, что с его стороны не предпринималось никаких насильственных действий в отношении 11-летней девушки. Он подчеркнул, что "отношения" начались, когда девушке было уже 13 лет, и отметил, что "хочет жениться на ней".

Отметим, что жертвы насилия наконец-то осмелились заявить о себе в Греции после признания 43-летней чемпионки мира по парусному спорту Софии Бекатору. Олимпийская чемпионка обвинила одного из спортивных чиновников в изнасиловании. Инцидент произошел в 1998 году во время подготовки к Играм в Сиднее.

Реклама

Ранее украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама