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Сексуальные домогательства – уже система. Спортсмены пожаловались президенту

7 апреля, 16:58

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Греческие гимнасты рассказали об унижениях в их виде спорта

Более двух десятков греческих гимнасток и гимнастов направили президенту страны Катерине Сакелларопулу письмо, в котором рассказали об унижениях и сексуальных домогательствах в их виде спорта. Ранее тренера арестовали за изнасилование 11-летней спортсменки.

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"Избиения, унижения, недоедание, сексуальные домогательства. Факты, которые они описывают в письме, – не отдельные инциденты, а система. Масштабы насилия постепенно раскрываются в Греции после смелых разоблачений Софии Бекатору, которые вдохновили мужчин и женщин сообщать об изнасилованиях, сексуальных домогательствах, издевательствах на работе, физическом и психологическом насилии", – говорится в материале издания Efimerida ton Syntakton.

София Бекатору – олимпийская чемпионка по парусному спорту 2004 года и бронзовый призер Игр-2008. В начале этого года она рассказала, что в возрасте 21 года подверглась насилию со стороны одного из функционеров федерации парусного спорта. После выступления Бекатору в Греции стали появляться десятки сообщений о сексуальном насилии.

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спортивная гимнастика Сексуальное домогательство

Источник: sport24.ru

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