Підглядав в жіночому туалеті і приставав до дитини! Двох тренерів заарештували в Британії

Асоціація дзюдо Великобританії проводить розслідування ряду справ, за якими тренери були заарештовані за сексуальні злочини. Обидва інциденти сталися у 2019 році, але розслідування ще тривають. Раніше тренера заарештували за згвалтування 11-річної спортсменки.
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Фігурантом однієї справи став фахівець, що зробив злочинні дії по відношенню до дитини. У другому випадку тренера затримали за підглядання на робочому місці після того, як в жіночих туалетах встановили камери – повідомляє BBC.
Дзюдо Великобританії/Фото britishjudo.org.uk
В Асоціації дзюдо Великобританії заявили, що не можуть давати докладні коментарі і розповісти більше про ці злочини до тих пір, поки не будуть опубліковані повні результати розслідування.
Раніше в Британії розгорівся гучний скандал через визнання гімнасток: "Тренер бив палицею і не давав їсти тиждень". Також дівчину в якості покарання замикали одну в кімнаті.
А в Греції спортсмени поскаржилися президенту на сексуальні домагання.
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