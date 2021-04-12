Підглядав в жіночому туалеті і приставав до дитини! Двох тренерів заарештували в Британії

Новий скандал через домагання в Великобританії. Тренери по дзюдо були затримані за сексуальні злочини, але розслідування інцидентів 2019 року ще тривають

Асоціація дзюдо Великобританії проводить розслідування ряду справ, за якими тренери були заарештовані за сексуальні злочини. Обидва інциденти сталися у 2019 році, але розслідування ще тривають. Раніше тренера заарештували за згвалтування 11-річної спортсменки.

Реклама

Читайте також: "Торкаються їх всюди – за голу шкіру, попу або груди": як тренери домагалися юних гімнасток

Фігурантом однієї справи став фахівець, що зробив злочинні дії по відношенню до дитини. У другому випадку тренера затримали за підглядання на робочому місці після того, як в жіночих туалетах встановили камери – повідомляє BBC.

Дзюдо Великобританії/Фото britishjudo.org.uk

В тренді Український штангіст "порвав" усіх у Москві

Реклама

В Асоціації дзюдо Великобританії заявили, що не можуть давати докладні коментарі і розповісти більше про ці злочини до тих пір, поки не будуть опубліковані повні результати розслідування.

Раніше в Британії розгорівся гучний скандал через визнання гімнасток: "Тренер бив палицею і не давав їсти тиждень". Також дівчину в якості покарання замикали одну в кімнаті.

А в Греції спортсмени поскаржилися президенту на сексуальні домагання.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама