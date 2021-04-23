Пам'ятне місце: Макгрегор купив паб, в якому побив пенсіонера

Зірка UFC Конор Макгрегор придбав паб в Дубліні під назвою "Мармурова Арка", в якому знаменитий ірландець побив пенсіонера за відмову випити з ним. Інцидент трапився в 2019 році.
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Нагадаємо, тоді Конор вирішив пригостити всіх відвідувачів закладу власним віскі. Коли ж чоловік у віці, який сидів за стійкою, відмовився пити, Макгрегор вдарив його ззаду.
За інформацією The Currency, Макгрегор недавно придбав паб за 1,5-2 мільйони євро. До речі, незадовго до цього Конор продав власний бренд віскі.
Нещодавно Конор згадав один зі своїх найяскравіших поєдинків в змішаних єдиноборствах, який відбувся десять років тому у нього на батьківщині. Дивіться підвальний нокаут Макгрегора з жіночими криками.
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