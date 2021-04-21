Дитині з ютуба загрожують убивством. Кращий боєць в історії відповів на виклик блогера

На вихідних популярний в США відеоблогер і актор Джейк Пол нокаутував колишню зірку MMA Бена АСКРО в першому раунді, а потім почав викликати на бій всіх підряд. Добрався навіть до колишніх чемпіонів UFC у двох вагових категоріях Конора Макгрегора і Даніеля Кормье. І Кормье хлопець зачепив сильно.

Реклама

Читайте також: "Левиця" UFC Аманда Нуньєс погодилася "нокаутувати зад" популярного блогера

"Він говорив, що" мій кореш Бен АСКРО поб'є Джейка Пола. Він штовхнув його в обличчя, так що перемога у нього в кишені, бла бла ". Я нокаутував Бена, і він такий: "Ти серйозно, бро, ось так впасти? Ти жартуєш? Я не можу повірити, що ти зробив з ММА-спільнотою ". Заткни свою пащу, чортова сука! Я надеру твій жирний зад так само, як це зробив мій земляк Стіпе Міочіч. Я виб'ю всі лайно з Даніеля Кормье ", – сказав Пол в подкасті свого брата Логана Пол

Джейк Пол нокаутував Бена Аскрена/Фото trillerfightclub.com

Кормье відмовився розумнішими блогера і не повівся за провокацію.

"Цей хлопець не буде битися зі мною, тому що я його вб'ю. Не збираюся бити якогось дитини з ютуба тільки тому, що він кинув мені виклик. Що він зробив, щоб заслужити бій зі мною? Це було б дурістю з мого боку, але я б хотів, щоб він побився з Тайроном Вудлі. Я хочу побачити його бій з справжнім ударником, а не з роздутим Беном Аскреном ", – цитує Даніеля MMA Fighting

Реклама

раніше популярний блогер розмазав по рингу зірку НБА .

Даніель Кормьє / Фото: Instagram

23-річний Пол, який здобув популярність завдяки ролям у ситкомі і Тб Vine і зараз має 20 млн передплатників на Youtube, здобув уже третю перемогу в трьох боях. Але багато фанатів боксу називають його поєдинки цирком.

42-річний Кормье – колишній член збірної США з вільної боротьби. Учасник Олімпійських, колишній чемпіон UFC у напівважкій і важкій вагових категоріях. Ресурс Sherdog ставить Кормье на перше місце в напівважкій вазі і на перше місце в списку кращих бійців незалежно від вагової категорії

Реклама

Ми також повідомляли, що блогер-боксер заробив десятки мільйонів .

Дев'ятирічний боксер з Таїланду годує всю сім'ю Відео: REUTERS

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама