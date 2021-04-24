У стилі ніндзя: боєць за 20 секунд задушив свого суперника

Американський боєць змішаних єдиноборств Канаан Кавайї здобув яскраву перемогу на турнірі Legacy Fighting Alliance (LFA).
Кавайї змусив здатися співвітчизника Джейка Чілдерса, застосувавши "прийом ніндзя". Канаан здобув перемогу за 20 секунд вже в першому раунді.
Canaan with the debut submission !!!! # LFA105 pic.twitter.com/P6hiVRsneQ- UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) April 24, 2021
Кавайї здобув шосту перемогу в кар'єрі при єдиній поразці. Боєць успішно дебютував в рамках LFA. До цього Кавайї брав участь в івентах Bellator, Destiny MMA, Smash Global.
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