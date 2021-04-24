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У стилі ніндзя: боєць за 20 секунд задушив свого суперника

24 квітня, 23:05

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На турнірі зі змішаних єдиноборств Legacy Fighting Alliance Канаан Кавайї у першому раунді переміг Джейка Чілдерса, застосувавши прийом ніндзя

Американський боєць змішаних єдиноборств Канаан Кавайї здобув яскраву перемогу на турнірі Legacy Fighting Alliance (LFA).

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Кавайї змусив здатися співвітчизника Джейка Чілдерса, застосувавши "прийом ніндзя". Канаан здобув перемогу за 20 секунд вже в першому раунді.

Кавайї здобув шосту перемогу в кар'єрі при єдиній поразці. Боєць успішно дебютував в рамках LFA. До цього Кавайї брав участь в івентах Bellator, Destiny MMA, Smash Global.

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UFC змішані єдиноборства

Джерело: lenta.ru

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