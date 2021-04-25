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Жах дня: боєць UFC зламав ногу об суперника

25 квітня, 06:14

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Американський боєць змішаних єдиноборств Кріс Вайдман отримав моторошну травму в поєдинку проти Юрайя Холла на турнірі UFC 261. Боєць покинув октагон на ношах

Моторошною травмою завершився поєдинок між Крісом Вайдманом і Юрайєм Холлом на турнірі UFC 261. Онлайн UFC 261 є на нашому сайті. На перших секундах першого раунду Вайдман намагався звалити суперника лоукіком, але його власна нога не витримала удару і зламалася.

Вайдман не відразу відреагував на травму. Після удару він ще став на зламану ногу, після чого вона зігнулася під неприродним кутом. Хол навіть не намагався атакувати суперника, здобувши перемогу без єдиного удару.

Уайдаману відразу ж в октагоні надали медичну допомогу і відвезли в клініку на ношах під овації уболівальників.

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MMA UFC змішані єдиноборства

Джерело: Сегодня|Спорт

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