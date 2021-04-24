Русский
$ 28,06
33,81
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Секс-бомба ММА дарує бікіні своїм фанатам

24 квітня, 22:32

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Одна з найпопулярніших дівчат у змішаних єдиноборствах Пейдж Ванзант влаштувала конкурс для своїх підписників в соцмережах, на кону купальник

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант влаштувала конкурс в соцмережах. Дівчина запостила знімок в ну дуже відвертому купальнику.

Реклама

"Наступні 100 підписників плюс всі поточні беруть участь в розіграші цього бікіні" , – мотивувала своїх фанатів дівчина.

Нагадаємо, в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Вare Knuckle Fighting Championship, рішенням суддів програвши своїй співвітчизниці Брітен Харт.

Читайте також:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

змішані єдиноборства Пейдж Ванзант
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

З українського бійця зробили криваве місиво в Мінську
З українського бійця зробили криваве місиво в МінськуMMA
Задушив анакондою: такого нокауту ви ще не бачили
Задушив анакондою: такого нокауту ви ще не бачилиMMA
Три секунди! Вау! Підвальний нокаут Макгрегора із жіночими криками (відео)
Три секунди! Вау! Підвальний нокаут Макгрегора із жіночими криками (відео)MMA
Чумовий нокаут від росіянина: вирубав суперника ударом коліна
Чумовий нокаут від росіянина: вирубав суперника ударом колінаMMA
Українка програла нокаутом титульний бій в MMA, до якого готувалася лише тиждень
Українка програла нокаутом титульний бій в MMA, до якого готувалася лише тижденьMMA
Дитині з ютуба загрожують убивством. Кращий боєць в історії відповів на виклик блогера
Дитині з ютуба загрожують убивством. Кращий боєць в історії відповів на виклик блогераMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти