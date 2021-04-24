Секс-бомба ММА дарує бікіні своїм фанатам

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант влаштувала конкурс в соцмережах. Дівчина запостила знімок в ну дуже відвертому купальнику.
"Наступні 100 підписників плюс всі поточні беруть участь в розіграші цього бікіні" , – мотивувала своїх фанатів дівчина.
Нагадаємо, в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Вare Knuckle Fighting Championship, рішенням суддів програвши своїй співвітчизниці Брітен Харт.
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