Секс-бомба ММА дарує бікіні своїм фанатам

Одна з найпопулярніших дівчат у змішаних єдиноборствах Пейдж Ванзант влаштувала конкурс для своїх підписників в соцмережах, на кону купальник

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант влаштувала конкурс в соцмережах. Дівчина запостила знімок в ну дуже відвертому купальнику.

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"Наступні 100 підписників плюс всі поточні беруть участь в розіграші цього бікіні" , – мотивувала своїх фанатів дівчина.

Нагадаємо, в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Вare Knuckle Fighting Championship, рішенням суддів програвши своїй співвітчизниці Брітен Харт.

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