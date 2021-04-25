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18-річний боксер замісив суперника у першому раунді: відео ефектної перемоги

25 квітня, 06:00

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Перспективний пуерториканець знищив свого суперника в першу хвилину бою. Для Ксандера Заяса ця перемога стала восьмою в кар'єрі, а Демаркус Лейтон програв вдруге

Яскраву перемогу нокаутом вже в першому раунді здобув перспективний боксер з Пуерто-Рико Ксандер Заяс. 18-річному боксеру знадобилося менше хвилини, щоб декласувати Демаркуса Лейтона з США.

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Заяс затиснув суперника в кутку рингу, а потім завдав потужний хук з лівої. Лейтон вистояв після такого удару, але вже практично не орієнтувався в просторі, пропустивши ще кілька ударів, після чого звалився на канвас. Рефері почав відраховувати нокдаун, але відразу зрозумів, що бій потрібно закінчувати.

Заяс здобув свою восьму перемогу на професійному рингу, шість з яких – нокаутом. Ксандер виступає під егідою промоутерської компанії Top Rank, де на контракті також знаходиться Василь Ломаченко.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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