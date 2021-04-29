Білорус здобув скандальну перемогу в MMA: вдарив суперника після гонга в кадик

Боєць MMA з Білорусі Кирило Грищенко переміг Умара Кейна завдяки удару після гонга. При цьому, він потрапив суперникові в горло. Сенегалець так і не зміг піднятися на ноги

Фото: ONE Championship

Білоруський боєць змішаних єдиноборств Кирило Грищенко здобув дивну перемогу на турнірі ONE on TNT 4 в поєдинку проти сенегальця Умара Кейна.

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На останніх секундах другого раунду Кейн затиснув суперника біля сітки, а той у відповідь завдав удару правою прямо в кадик сенегальцю, та ще й зробив це через секунду після гонгу про закінчення раунду.

Кейн, здавалося, хотів опротестувати удар після гонгу, але через секунду звалився на канвас, тримаючись за горло. Боєць з Сенегалу так і не зміг піднятися на ноги, тому Грищенко присудили перемогу технічним нокаутом.

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Грищенко здобув третю перемогу в MMA, а Кейн зазнав першої поразки. До цього в його послужному списку було три перемоги поспіль.

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