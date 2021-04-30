Російському бійцеві ледь не викололи око під час бою

На турнірі зі змішаних єдиноборств Professional Fighters League шведський боєць Садибу Су ледь не позбавив зору росіянина Миколу Алексахіна. У другому раунді Алексахін пішов в атаку, але напоровся на руку Садибу, а потім схопився за обличчя.
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Виявляється, при спробі захиститися швед тицьнув пальцем прямо в око супернику. Пошкодження виявилося досить серйозним, тому поєдинок продовжити не вдалося, його результат був анульований.
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