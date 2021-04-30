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Російському бійцеві ледь не викололи око під час бою

30 квітня, 09:26

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Під час бою Садибу Су потрапив пальцем в око Миколі Алексахіну. Бій довелося зупинити, так як російський боєць не зміг продовжити поєдинок через пошкодження

На турнірі зі змішаних єдиноборств Professional Fighters League шведський боєць Садибу Су ледь не позбавив зору росіянина Миколу Алексахіна. У другому раунді Алексахін пішов в атаку, але напоровся на руку Садибу, а потім схопився за обличчя.

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Виявляється, при спробі захиститися швед тицьнув пальцем прямо в око супернику. Пошкодження виявилося досить серйозним, тому поєдинок продовжити не вдалося, його результат був анульований.

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