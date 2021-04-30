Скандальний український боксер Іван Редкач купив продукти для безпритульної жінки

У США Редкач показав, як вчить дітей робити добро, він купив два пакета з їжею для жінки, яка живе на вулиці

У квітні український боксер Іван Редкач програв Реджісу Прогрейсу і потрапив в черговий скандал. Боксера звинуватили у симуляції травми.

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А сьогодні Редкач відзначився благородним вчинком. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram. У США він разом з сином купили безпритульній продукти.

"Навчайте дітей робити добро з дитинства! Ми купили два пакети їжі і просто віддали їх жінці, яка живе на вулиці. Вона була задоволена", – підписав фотографію Іван.

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Редкач запам'ятався своїми витівками за межами рингу. Українець, який проживає в США, регулярно підколює Василя Ломаченка за його проросійські погляди. Деякий час назад боксери навіть мало не побилися в церкві, де відбулася їхня випадкова зустріч.