37 секунд – і суперник в відключці: відео ефектного нокауту в MMA

Фото: PFL
Сезар Феррейра здобув ефектну перемогу над Ніком Роріком на турнірі Professional Fighters League 2. Бій тривав лише 37 секунд. Феррейра накинувся на суперника і серією ударів відправив у нокаут. Пізніше організатори турніру визнали цей нокаут кращим за підсумками вечора.
Феррейра здобув 14-ту перемогу в MMA при восьми поразках, а Рорік лише вдруге програв, але і перемог у нього менше – тільки дев'ять.
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