Ковід вбив відомого українського рефері

У віці 55 років помер відомий український боксерський рефері Марік Джангутінов. Причина смерті – COVID-19, повідомляє pro.boxing.ukraine.



Марік Джангутінов довгі роки був суддею, який обслуговував поєдинки як території України, так за кордоном.

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Джангутінов народився 18 квітня 1966 року в Казахстані. У 1984-му переїхав до Донецька, де навчався на факультеті прикладної математики в місцевому університеті. З 1991 року і до недавніх пір Джангутінов працював на підприємствах державного і приватного секторів на посадах програміста, керівника структурного підрозділу та керівника підприємства.

Головним захопленням Маріка був бокс. Він був майстром спорту в цьому виді, суддею міжнародної категорії з любительського боксу – EABA / WBO.

Нагадаємо, що в кінці минулого року помер знаменитий олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Іван Богдан. Іван Гаврилович взяв "золото" Олімпійських ігор 1960 року в Римі, в 1958 і 1961 роках вигравав чемпіонати світу.