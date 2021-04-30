Ломаченко може отримати реванш з Лопесом, але за незвичайної умови

Американський боксер планує перейти в більш високу вагову категорію і пропонує українцеві зустрітися вже там в боротьбі за нові титули

Теофімо Лопес - Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Команда кривдника Василя Ломаченка дещо несподівано змінила свою думку про повторну зустріч українця з Теофімо Лопесом. Раніше молодий американець і його не менш амбітний батько заявляли, що не бачать в реванші сенсу. Тепер же Лопес-старший сказав, що бійці зможуть знову зійтися на ринзі. Однак – в іншій ваговій категорії.

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Про це він розповів в коментарі YouTube-каналі Punsh Drunk Boxing.

Тим часом, оприлюднені котирування на бій Ломаченко – Накатані.

Виявляється, 23-річний Теофімо збирається покинути свою вагу, стверджує його батько і тренер.

"Ми можемо дати реванш Ломаченку, чому б і ні. Але ми не повернемося в легку вагу. Мій син в цій категорії вже багато років, нам потрібно підніматися. Правда, зараз з'явилася ця велика угода з Triller. Щоб побити мого сина, треба щось мати, а у Камбососа нічго немає. Як можна бути впевненим у собі, якщо ти приходиш на високих підборах? Але кожен наш бій буде подією для планети. У мого сина були великі проблеми з Накатані, й Ломаченко повинен прийняти бій з цим хлопцем. Це допоможе йому впоратися з демонами".

Днями Ломаченко подолав дистанцію від Аккермана до Затоки.

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Нагадаємо, Теофімо зійдеться з австралійцем Джорджем Камбососом 5 червня, а Василь з японцем – 26 червня. Раніше Лома завойовував чемпіонські пояси в трьох вагових категоріях: напівлегкій вазі (до 57,2 кг), другій напівлегкій вазі (до 59 кг) і легкій (до 59 кг). Якщо ж їх історія з Лопесом дійсно отримає продовження в іншій категорії, у нашого боксера буде шанс стати чемпіоном у чотирьох вагах.

Згадаймо, як Лома переніс операцію на плечі після бою з Лопесом: