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Для Ф'юрі і Джошуа нарешті знайшли місце і дату бою. А зустрічі з Усиком промоутери не хочуть

30 квітня, 12:14

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Джерела стверджують, що британські суперважковаговики зійдуться в Саудівській Аравії на початку серпня, а офіційно про це оголосять в найближчі вихідні

Джошуа vs Ф'юрі

Джошуа vs Ф'юрі / Фото: Twitter

В останні дні все більше новин з'являється про Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа. Вчора ввечері Боб Арум заявив, що об'єднавчий чемпіонський бій в 2021 року не відбудеться. Мовляв, на затвердження й узгодження контракту знадобляться місяці. Однак Едді Гірн, промоутер Джошуа, намагається всіх переконати і домовитися про деталі вже в цей вікенд.

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Авторитетний інсайдер боксу Майк Коппінджер на своїй сторінці в Twitter стверджує, що справа вже на мазі.

Завершення операції очікується в перші вихідні травня. Сам же супердвобій за чотири пояси повинен пройти в столиці Саудівської Аравії в Ель-Ріяді. Приблизною датою називають початок серпня. Але потрібно врахувати, що Олімпійські ігри в Токіо, до яких буде прикута увага всього світу, завершаться лише в неділю 8 серпня. Бюджет же заходу однозначно перевищить 150 мільйонів доларів, які королівство готове виділити для залучення до себе уваги.

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Можливою причиною активізації переговорів Гірна з арабськими бізнесменами стала заява Арума, що Ф'юрі має намір провести бій з кимось іншим. Едді хоч і поважає Олександра Усика, але впевнений, що дивитися бій українця з його підопічним, Джошуа, мало хто в світі захоче.

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Дивіться, як Тайсон і інші люди боксу знімалися в музичному кліпі:

Тайсон Ф'юрі, Джозеф Паркер і Майкл Баффер знялися в кумедному відео Відео: Instagram

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