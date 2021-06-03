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В эротическом белье против России: за Канаду сегодня болеет блондинка с мегагрудью

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
3 июня, 08:31
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Очаровательная Микайла Демайтер и сама играла в хоккей, однако во время карантина канадская красотка сменила профессию и стала моделью
Канадская дива Микайла Демайтер
Канадская дива Микайла Демайтер / Фото: Instagram

В четверг, 3 июня, на чемпионате мира по хоккею в Риге состоится "классико" – канадцы против россиян, которые в наказание за махинации с допингом выступают под названием из трех букв – ОКР.

Болеть за "Кленовые листья" в этой игре будет и самая сексуальная хоккеистка мира канадка Микайла Демайтер, которая решила дополнительно "зарядить" своих соотечественников перед матчем с ОКР, опубликовав откровенное фото в Instagram.

Блондинка ждет от мужской сборной Канады победы в сапогах и лиловом лифчике, разрывающемся от гигантского бюста красотки.

Отметим, что Микайле Демайтер – 21 год. Еще недавно она была вратарем женской хоккейной команды Bluewater Hawks. Но в период карантина решила сменить профессию и уйти в модели.

Смотрите больше фото Микайлы Демайтер

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