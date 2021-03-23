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Найдите вишенки: хоккеистка поразила размерами своей груди

23 марта, 08:33

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Микайла Демайтер бросила спорт ради модельного бизнеса

Микайла Демайтер уже очень хорошо освоилась в модельном бизнесе. Ее фото в соцсетях собирают сотни тысяч лайков. А еще недавно тысячи людей ходили посмотреть на ее игру.

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Микайла занималась хоккеем. В регулярном сезоне 2018/19 она провела 20 матчей в составе "Bluewater Hawks". Но в период карантина решила сменить профессию и уйти в модели. Полюбуйтесь ее свежим снимком. Вишенки на ее лифчике прекрасны.

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модель хоккеистка
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