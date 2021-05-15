Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости хоккея

И как только купальник вместил эту грудь? День рождения – у самой сексуальной хоккеистки

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
15 мая, 22:41
Копировать ссылку
Канадка Микайла Демайтер настолько устала от тяжелой экипировки, в которой защищала ворота от шайб, что теперь то и дело появляется на людях в одном бикини
Секс-символ мирового хоккея Микайла Демайтер
Секс-символ мирового хоккея Микайла Демайтер / Фото: Instagram

У самой сексуальной хоккеистки мира Микайлы Демайтер – день рождения! Очаровательной канадке исполнился 21 год. По этому случаю красотка побаловала своих фолловеров очередным фото со своими соблазнительными формами, после просмотра которого напрашивается один-единственный вопрос: "И как только купальник вместил эту грудь?"

"Мне 21! Можно свободно пить алкоголь", – написала у себя в Instagram Микайла

"Разве ты не знала, что в Канаде спиртное разрешено с 19-ти?" – удивился в комментариях один из полумиллиона фолловеров Демайтер

Впрочем, ее неосведомленность легко объяснима. Во время спортивной карьеры девушке, судя по всему, было не до спиртного.

Напомним, Микайла занималась хоккеем. В регулярном сезоне 2018/19 она провела 20 матчей в составе команды Bluewater Hawks. Но в период карантина решила сменить профессию и уйти в модели.

"Я настолько горяча, что даже ядовитый плющ хочет ко мне прикоснуться", – говорит канадка, комментируя этот свой снимок

Дальше обойдемся без комментариев – просто фото

Читайте также:

Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять