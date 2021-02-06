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Хоккеистка покормила грудью дочь прямо в перерыве матча

6 февраля, 00:08

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Фото стало вирусным в соцсетях

В соцсетях стала вирусной фотография, на которой хоккеистка команды "Гроувдэйл Вайперс" Сэра Смолл кормит грудью двухмесячную дочь Элли. Сэра сделала это прямо в перерыве матча женской хоккейной лиги.

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Интересно, что фото было сделано в 2018 году. И девушка поделилась им с консультантом по грудному вскармливанию. Теперь оно стало достоянием общественности.

"Не думаю, что сделала что-то отличное от миллионов других матерей. Сначала я боялась публиковать это фото, которое мне нравится, потому что общество сделало грудь сексуальной. После того, как я поделилась фотографией, поняла, что это должно вызывать не стыд, а скорее гордость", – приводит слова Смолл CNN.

Сэра Смолл – учитель начальной школы из Альберты. Она играет в хоккей с четырех лет.

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Ранее мы писали, что московский "Спартак" поставил в ворота девушку в одних трусах и прозрачном платье.

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хоккей хоккеистка

Источник: Eurosport

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