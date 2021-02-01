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В трусах и просвечивающем платье: "Спартак" представил нового вратаря

1 февраля, 08:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Фанаты не поняли шутки московского клуба

Когда нет результата, приходится идти на любые уловки, чтобы привлечь внимание болельщиков. Таким образом поступил "Спартак", выступающий в Континентальной хоккейной лиге.

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Москвичи разместили в Twitter фотографию девушки-вратаря в просвечивающем платье.

"Взяли на просмотр нового голкипера с отличной реакцией. Как вам? И заодно отправили в IIHF официальное предложение с просьбой о пересмотре размера хоккейных ворот", – так подписано это фото в соцсетях.

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"Хорошая шутка, как и игра в последнее время", – отреагировали болельщики.

Результаты "Спартака" пока скромные. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице западной конференции КХЛ, набрав 52 очка, и на данный момент пока не попадает в плей-офф турнира.

Ранее мы писали, как российские саночники на руках ползли к финишу. Их выгнали с чемпионата мира.

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