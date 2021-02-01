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В трусах і прозорому платті: "Спартак" представив нового воротаря

1 лютого, 08:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Фанати не зрозуміли жарту московського клубу

Коли немає результату, доводиться йти на будь-які хитрощі, щоб привернути увагу уболівальників. Таким чином вчинив "Спартак", який виступає в Континентальній хокейній лізі.

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Москвичі розмістили в Twitter фотографію дівчини-воротаря в прозорому платті.

"Взяли на перегляд нового голкіпера з відмінною реакцією. Як вам? І заодно відправили в IIHF офіційну пропозицію з проханням про перегляд розміру хокейних воріт" , – так підписана ця фото в соцмережах.

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"Гарний жарт, як і гра останнім часом", – відреагували вболівальники.

Результати "Спартака" поки скромні. Клуб посідає дев'яте місце в турнірній таблиці західної конференції КХЛ, набравши 52 очка, і на цей момент поки не потрапляє в плей-офф турніру.

Раніше ми писали, як російські саночники на руках повзли до фінішу. Їх вигнали з чемпіонату світу.

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