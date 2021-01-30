Російські саночники на руках повзли до фінішу. Їх вигнали з чемпіонату світу

На чемпіонаті світу з санного спорту трапився досить курйозний момент. Розсмішили публіку росіяни Всеволод Кашкін і Костянтин Коршунов.

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Під час першого заїзду в змаганнях екіпажів двійок російські спортсмени допустили помилку, яка призвела до падіння. Але це не зупинило Кашкіна і Коршунова. Вони зуміли залізти назад в сани і продовжили спуск. Однак спортсмени їхали на малій швидкості і не зуміли дістатися до фінішу. Їм залишилося якихось пару метрів. Всеволод і Костянтин спробували доїхати, відштовхуючись від льоду руками, але зробити це саночникам завадили судді, повідомляє sport24.

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В результаті Кашкін і Коршунов були дискваліфіковані згідно з правилами Міжнародної федерації санного спорту за спробу фінішувати за допомогою додаткових зусиль.

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