Хокеїстка погодувала грудьми доньку прямо в перерві матчу

У соцмережах стала вірусною фотографія, на якій хокеїстка команди "Гроувдейл Вайперс" Сера Смолл годує грудьми двомісячну доньку Еллі. Сера зробила це прямо в перерві матчу жіночої хокейної ліги.

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Цікаво, що фото було зроблено в 2018 році. І дівчина все розповіла консультанту з грудного вигодовування. Тепер воно стало надбанням громадськості.

"Не думаю, що зробила щось відмінне від мільйонів інших матерів. Спочатку я боялася публікувати це фото, яке мені подобається, тому що суспільство зробило груди сексуальними. Після того, як я поділилася фотографією, зрозуміла, що це повинно викликати не сором, а скоріше гордість", – наводить слова Смолл CNN.

Сера Смолл – вчитель початкової школи з Альберти. Вона грає в хокей з чотирьох років.

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Раніше ми писали, що московський "Спартак" поставив у ворота дівчину в одних трусах і прозорій сукні .

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