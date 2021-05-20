ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты всех матчей

84-й чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Изначально турнир должны были принять Латвия и Беларусь, но политика Лукашенко оставила страну без хоккейного форума.
16 команд разделены на две группы. По четыре лучших выйдут в плей-офф. Из-за допинговых скандалов Россия не имеет права на флаг и гимн. Команда выступит на турнире, как представитель Олимпийского комитета России (ОКР).
Защищает звание чемпиона мира сборная Финляндии, которая победила на ЧМ-2019. В прошлом году чемпионат мира не проводился из-за пандемии.
Кто фаворит?
В букмекерских конторах котировки по победу такие: Канада – 3.90, ОКР – 4.00, Швеция – 5.00, Финляндия – 6.00, США – 8.50, Чехия – 9.00...
Наш тест
Насколько хорошо вы знаете хоккей? Ответы вы получите, когда пройдете наш супертест.
Первая хоккейная шайба была деревянная и...
Что раньше использовали арбитры вместо свистка?
На первых Олимпийских играх в командах, кроме вратаря, двух защитников и трех нападающих, была еще одна позиция:
Кто из обладателей футбольного "Золотого мяча" выигрывал национальный Кубок по хоккею?
По статистике 68% всех профессиональных хоккеистов теряют на льду...
Назовите самый крупный счет в официальных турнирах
Фанаты "Детройта" в плей-офф любят забрасывать лед...
Чтобы в 1984 году заполучить в команду юного Марио Лемье хоккеисты "Питтсбурга"...
Действующий обладатель Кубка Стэнли приезжал в Киев на матч с "Соколом". Кто это был?
Два десятка клубов НХЛ играют клюшками, которые сделаны в...
Расписание и результаты ЧМ-2021
ГРУППА А
Пятница, 21 мая
16:15. ОКР – Чехия
20:15. Беларусь – Словакия
Суббота, 22 мая
12:15. Дания – Швеция
16:15. Великобритания – ОКР
20:15. Чехия – Швейцария
Воскресенье, 23 мая
12:15. Великобритания – Словакия
16:15. Швеция – Беларусь
20:15. Дания – Швейцария
Понедельник, 24 мая
16:15. Словакия – ОКР
20:15. Чехия – Беларусь
Вторник, 25 мая
16:15. Великобритания – Дания
20:15. Швейцария – Швеция
Среда, 26 мая
16:15. ОКР – Дания
20:15. Беларусь – Великобритания
Четверг, 27 мая
16:15. Швейцария – Словакия
20:15. Швеция – Чехия
Пятница, 28 мая
16:15. Швеция – Великобритания
20:15. Дания – Беларусь
Суббота, 29 мая
12:15. Чехия – Великобритания
16:15. Швейцария – ОКР
20:15. Словакия – Дания
Воскресенье, 30 мая
16:15. Беларусь – Швейцария
20:15. Швеция – Словакия
Понедельник, 31 мая
16:15. Чехия – Дания
20:15. ОКР – Швеция
Вторник, 1 июня
12:15. Швейцария – Великобритания
16:15. Словакия – Чехия
20:15. ОКР – Беларусь
ГРУППА В
Пятница, 21 мая
16:15. Германия – Италия
20:15. Канада – Латвия
Суббота, 22 мая
12:15. Норвегия – Германия
16:15. Финляндия – США
20:15. Латвия – Казахстан
Воскресенье, 23 мая
12:15. Норвегия – Италия
16:15. Казахстан – Финляндия
20:15. Канада – США
Понедельник, 24 мая
16:15. Латвия – Италия
20:15. Германия – Канада
Вторник, 25 мая
16:15. США – Казахстан
20:15. Финляндия – Норвегия
Среда, 26 мая
16:15. Казахстан – Германия
20:15. Канада – Норвегия
Четверг, 27 мая
16:15. США – Латвия
20:15. Финляндия – Италия
Пятница, 28 мая
16:15. Казахстан – Канада
20:15. Латвия – Норвегия
Суббота, 29 мая
12:15. Италия – Казахстан
16:15. Норвегия – США
20:15. Германия – Финляндия
Воскресенье, 30 мая
16:15. Италия – Канада
20:15. Финляндия – Латвия
Понедельник, 31 мая
16:15. США – Германия
20:15. Норвегия – Казахстан
Вторник, 1 июня
12:15. Канада – Финляндия
16:15. Италия – США
20:15. Германия – Латвия
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
Четверг, 3 июня
16:15. A1 – B4
16:15. A2 – B3
20:15. B1 – A4
20:15. B2 – A3
ПОЛУФИНАЛЫ
Суббота, 5 июня
14:15.
18:15.
МАТЧ ЗА "БРОНЗУ"
Воскресенье, 6 июня
15:15.
ФИНАЛ
Воскресенье, 6 июня
20:15.