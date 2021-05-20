ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты всех матчей

Все о главном хоккейном чемпионате года – календарь группового раунда и плей-офф, турнирные таблицы, котировки на победителя, наш супертест

Сборная Финляндии выиграла ЧМ-2019 / Фото: AFP

84-й чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Изначально турнир должны были принять Латвия и Беларусь, но политика Лукашенко оставила страну без хоккейного форума.

16 команд разделены на две группы. По четыре лучших выйдут в плей-офф. Из-за допинговых скандалов Россия не имеет права на флаг и гимн. Команда выступит на турнире, как представитель Олимпийского комитета России (ОКР).

Защищает звание чемпиона мира сборная Финляндии, которая победила на ЧМ-2019. В прошлом году чемпионат мира не проводился из-за пандемии.

Кто фаворит?

В букмекерских конторах котировки по победу такие: Канада – 3.90, ОКР – 4.00, Швеция – 5.00, Финляндия – 6.00, США – 8.50, Чехия – 9.00...

Наш тест

Насколько хорошо вы знаете хоккей? Ответы вы получите, когда пройдете наш супертест.

Хоккейный тест Проверьте насколько хорошо вы знаете самую быструю игру в мире. Вбрасывание! 1/10 Первая хоккейная шайба была деревянная и... Круглая 30 % Квадратная 45 % Восьмиугольная 25 % Дальше 2/10 Что раньше использовали арбитры вместо свистка? Колокольчик 64 % Горн 25 % Пистолет 11 % Дальше 3/10 На первых Олимпийских играх в командах, кроме вратаря, двух защитников и трех нападающих, была еще одна позиция: Авто 14 % Самокат 23 % Ровер 64 % Дальше 4/10 Кто из обладателей футбольного "Золотого мяча" выигрывал национальный Кубок по хоккею? Лев Яшин 58 % Йозеф Масопуст 29 % Джордж Бест 13 % Дальше 5/10 По статистике 68% всех профессиональных хоккеистов теряют на льду... Зрение 2 % Обоняние 0 % Зубы 98 % Дальше 6/10 Назовите самый крупный счет в официальных турнирах 113:1 27 % 92:0 53 % 88:3 20 % Дальше 7/10 Фанаты "Детройта" в плей-офф любят забрасывать лед... Игрушками 47 % Осьминогами 38 % Яблоками 16 % Дальше 8/10 Чтобы в 1984 году заполучить в команду юного Марио Лемье хоккеисты "Питтсбурга"... Специально проигрывали 51 % Торговали на базаре 9 % Взяли кредит 40 % Дальше 9/10 Действующий обладатель Кубка Стэнли приезжал в Киев на матч с "Соколом". Кто это был? "Калгари" 36 % "Монреаль" 22 % В Киев никогда не приезжал победитель Кубка Стэнли 42 % Дальше 10/10 Два десятка клубов НХЛ играют клюшками, которые сделаны в... Пхеньяне 11 % Мукачево 76 % Бресте 13 % Дальше

Расписание и результаты ЧМ-2021

ГРУППА А

Пятница, 21 мая

16:15. ОКР – Чехия

20:15. Беларусь – Словакия

Суббота, 22 мая

12:15. Дания – Швеция

16:15. Великобритания – ОКР

20:15. Чехия – Швейцария

Воскресенье, 23 мая

12:15. Великобритания – Словакия

16:15. Швеция – Беларусь

20:15. Дания – Швейцария

Понедельник, 24 мая

16:15. Словакия – ОКР

20:15. Чехия – Беларусь

Вторник, 25 мая

16:15. Великобритания – Дания

20:15. Швейцария – Швеция

Среда, 26 мая

16:15. ОКР – Дания

20:15. Беларусь – Великобритания

Четверг, 27 мая

16:15. Швейцария – Словакия

20:15. Швеция – Чехия

Пятница, 28 мая

16:15. Швеция – Великобритания

20:15. Дания – Беларусь

Суббота, 29 мая

12:15. Чехия – Великобритания

16:15. Швейцария – ОКР

20:15. Словакия – Дания

Воскресенье, 30 мая

16:15. Беларусь – Швейцария

20:15. Швеция – Словакия

Понедельник, 31 мая

16:15. Чехия – Дания

20:15. ОКР – Швеция

Вторник, 1 июня

12:15. Швейцария – Великобритания

16:15. Словакия – Чехия

20:15. ОКР – Беларусь

ГРУППА В

Пятница, 21 мая

16:15. Германия – Италия

20:15. Канада – Латвия

Суббота, 22 мая

12:15. Норвегия – Германия

16:15. Финляндия – США

20:15. Латвия – Казахстан

Воскресенье, 23 мая

12:15. Норвегия – Италия

16:15. Казахстан – Финляндия

20:15. Канада – США

Понедельник, 24 мая

16:15. Латвия – Италия

20:15. Германия – Канада

Вторник, 25 мая

16:15. США – Казахстан

20:15. Финляндия – Норвегия

Среда, 26 мая

16:15. Казахстан – Германия

20:15. Канада – Норвегия

Четверг, 27 мая

16:15. США – Латвия

20:15. Финляндия – Италия

Пятница, 28 мая

16:15. Казахстан – Канада

20:15. Латвия – Норвегия

Суббота, 29 мая

12:15. Италия – Казахстан

16:15. Норвегия – США

20:15. Германия – Финляндия

Воскресенье, 30 мая

16:15. Италия – Канада

20:15. Финляндия – Латвия

Понедельник, 31 мая

16:15. США – Германия

20:15. Норвегия – Казахстан

Вторник, 1 июня

12:15. Канада – Финляндия

16:15. Италия – США

20:15. Германия – Латвия

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

Четверг, 3 июня

16:15. A1 – B4

16:15. A2 – B3

20:15. B1 – A4

20:15. B2 – A3

ПОЛУФИНАЛЫ

Суббота, 5 июня

14:15.

18:15.

МАТЧ ЗА "БРОНЗУ"

Воскресенье, 6 июня

15:15.

ФИНАЛ

Воскресенье, 6 июня

20:15.