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ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты всех матчей

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 мая, 18:19
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Все о главном хоккейном чемпионате года – календарь группового раунда и плей-офф, турнирные таблицы, котировки на победителя, наш супертест
Сборная Финляндии выиграла ЧМ-2019
Сборная Финляндии выиграла ЧМ-2019 / Фото: AFP

84-й чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Изначально турнир должны были принять Латвия и Беларусь, но политика Лукашенко оставила страну без хоккейного форума.

16 команд разделены на две группы. По четыре лучших выйдут в плей-офф. Из-за допинговых скандалов Россия не имеет права на флаг и гимн. Команда выступит на турнире, как представитель Олимпийского комитета России (ОКР).

Защищает звание чемпиона мира сборная Финляндии, которая победила на ЧМ-2019. В прошлом году чемпионат мира не проводился из-за пандемии.

Кто фаворит?

В букмекерских конторах котировки по победу такие: Канада – 3.90, ОКР – 4.00, Швеция – 5.00, Финляндия – 6.00, США – 8.50, Чехия – 9.00...

Наш тест

Насколько хорошо вы знаете хоккей? Ответы вы получите, когда пройдете наш супертест.

Хоккейный тест

Проверьте насколько хорошо вы знаете самую быструю игру в мире.
Вбрасывание!
1/10

Первая хоккейная шайба была деревянная и...

Круглая
30 %
Квадратная
45 %
Восьмиугольная
25 %
Первые шайбы были квадратной формы.
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2/10

Что раньше использовали арбитры вместо свистка?

Колокольчик
64 %
Горн
25 %
Пистолет
11 %
В первые годы хоккея металлический свисток судьи от холода прилипал к губам и его заменили колокольчиком. Лишь потом изобрели пластмассовые свистки.
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3/10

На первых Олимпийских играх в командах, кроме вратаря, двух защитников и трех нападающих, была еще одна позиция:

Авто
14 %
Самокат
23 %
Ровер
64 %
Тогда в командах на лед выходило семь хоккеистов, а ровер был сильнейшим игроком, который должен был отрабатывать и в обороне, и в атаке.
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4/10

Кто из обладателей футбольного "Золотого мяча" выигрывал национальный Кубок по хоккею?

Лев Яшин
58 %
Йозеф Масопуст
29 %
Джордж Бест
13 %
Лев Яшин в 1953 году брал Кубок СССР в составе московского "Динамо".
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5/10

По статистике 68% всех профессиональных хоккеистов теряют на льду...

Зрение
2 %
Обоняние
0 %
Зубы
98 %
Большинство игроков беззубые, поскольку шайба часто попадает в лицо.
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6/10

Назовите самый крупный счет в официальных турнирах

113:1
27 %
92:0
53 %
88:3
20 %
В марте 1998 года на юниорском чемпионате Азиатско-Океанического региона сборная Южной Кореи обыграла Таиланд – 92:0 (36:0, 24:0, 32:0).
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7/10

Фанаты "Детройта" в плей-офф любят забрасывать лед...

Игрушками
47 %
Осьминогами
38 %
Яблоками
16 %
Бросать осьминогов фанаты начали в 1952 году. Восемь конечностей моллюска символизировали восемь побед, которых тогда надо было одержать в плей-офф, чтобы завоевать Кубок Стэнли.
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8/10

Чтобы в 1984 году заполучить в команду юного Марио Лемье хоккеисты "Питтсбурга"...

Специально проигрывали
51 %
Торговали на базаре
9 %
Взяли кредит
40 %
"Питтсбург" специально провалил регулярный чемпионат, чтобы занять последнее место и выбирать первым на драфте. Лемье с "Питтсбургом" выиграл два Кубка Стэнли (1991, 1992) как игрок и три (2009, 2016, 2017) как владелец.
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9/10

Действующий обладатель Кубка Стэнли приезжал в Киев на матч с "Соколом". Кто это был?

"Калгари"
36 %
"Монреаль"
22 %
В Киев никогда не приезжал победитель Кубка Стэнли
42 %
16 сентября 1989 года в Киеве "Калгари" обыграл "Сокол" – 5:2.
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10/10

Два десятка клубов НХЛ играют клюшками, которые сделаны в...

Пхеньяне
11 %
Мукачево
76 %
Бресте
13 %
Большинство лучших команд лучшей лиги мира играют клюшками, которые изготавливают в Украине.
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Расписание и результаты ЧМ-2021

ГРУППА А

Пятница, 21 мая

16:15. ОКР – Чехия
20:15. Беларусь – Словакия

Суббота, 22 мая

12:15. Дания – Швеция
16:15. Великобритания – ОКР
20:15. Чехия – Швейцария

Воскресенье, 23 мая

12:15. Великобритания – Словакия
16:15. Швеция – Беларусь
20:15. Дания – Швейцария

Понедельник, 24 мая

16:15. Словакия – ОКР
20:15. Чехия – Беларусь

Вторник, 25 мая

16:15. Великобритания – Дания
20:15. Швейцария – Швеция

Среда, 26 мая

16:15. ОКР – Дания
20:15. Беларусь – Великобритания

Четверг, 27 мая

16:15. Швейцария – Словакия
20:15. Швеция – Чехия

Пятница, 28 мая

16:15. Швеция – Великобритания
20:15. Дания – Беларусь

Суббота, 29 мая

12:15. Чехия – Великобритания
16:15. Швейцария – ОКР
20:15. Словакия – Дания

Воскресенье, 30 мая

16:15. Беларусь – Швейцария
20:15. Швеция – Словакия

Понедельник, 31 мая

16:15. Чехия – Дания
20:15. ОКР – Швеция

Вторник, 1 июня

12:15. Швейцария – Великобритания
16:15. Словакия – Чехия
20:15. ОКР – Беларусь

ГРУППА В

Пятница, 21 мая

16:15. Германия – Италия
20:15. Канада – Латвия

Суббота, 22 мая

12:15. Норвегия – Германия
16:15. Финляндия – США
20:15. Латвия – Казахстан

Воскресенье, 23 мая

12:15. Норвегия – Италия
16:15. Казахстан – Финляндия
20:15. Канада – США

Понедельник, 24 мая

16:15. Латвия – Италия
20:15. Германия – Канада

Вторник, 25 мая

16:15. США – Казахстан
20:15. Финляндия – Норвегия

Среда, 26 мая

16:15. Казахстан – Германия
20:15. Канада – Норвегия

Четверг, 27 мая

16:15. США – Латвия
20:15. Финляндия – Италия

Пятница, 28 мая

16:15. Казахстан – Канада
20:15. Латвия – Норвегия

Суббота, 29 мая

12:15. Италия – Казахстан
16:15. Норвегия – США
20:15. Германия – Финляндия

Воскресенье, 30 мая

16:15. Италия – Канада
20:15. Финляндия – Латвия

Понедельник, 31 мая

16:15. США – Германия
20:15. Норвегия – Казахстан

Вторник, 1 июня

12:15. Канада – Финляндия
16:15. Италия – США
20:15. Германия – Латвия

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

Четверг, 3 июня

16:15. A1 – B4
16:15. A2 – B3
20:15. B1 – A4
20:15. B2 – A3

ПОЛУФИНАЛЫ

Суббота, 5 июня

14:15.
18:15.

МАТЧ ЗА "БРОНЗУ"

Воскресенье, 6 июня

15:15.

ФИНАЛ

Воскресенье, 6 июня

20:15.

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
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