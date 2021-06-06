Кто не верил? Канада – чемпион мира по хоккею!

По ходу решающего матча "Кленовые листья" дважды уступали финнам в счете, но в итоге склонили чашу весов в свою пользу в овертайме, взяв реванш за ЧМ-2019

Сборная Канады по хоккею / Фото: Reuters

Это невероятно, но Канада, которая едва-едва выползла из группы, стала чемпионом мира по хоккею! В финальном матче в Риге "Кленовые листья" обыграли в овертайме Финляндию 3:2. Хотя по ходу встречи дважды уступали в счете.

ВИДЕО "ЗОЛОТОЙ" ШАЙБЫ

Таким образом Канада, в плей-офф выбившая россиян и американцев, взяла у Финляндии реванш за поражение в финале ЧМ-2019 в Братиславе, когда команда Суоми оказалась сильнее 3:1.

ОБЗОР ФИНАЛА

Это 27-е чемпионство Канады, рекордсмена по этому показателю. "Мир" она выигрывала столько же, сколько СССР (22 раза) и Россия (5 раз) вместе взятые.

Финляндия – Канада – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

1:0 – 8 Руохамаа (Каски)

1:1 – 24 Комтуа (Браун, Уолкер)

2:1 – 45 Линдбом (Ноусиайнен, Руохамаа)

2:2 – 52 Хенрик (Комтуа, Браун)

2:3 – 66 Пол (Браун)

Напомним, "бронзу" ЧМ-2021 взяли США, разгромившие Германию 6:1.