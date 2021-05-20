Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

ЧС-2021 з хокею: розклад і результати всіх матчів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 травня, 18:19
Копіювати лінк
Все про головний хокейний чемпіонат року – календар групового раунду і плей-офф, турнірні таблиці, котирування на переможця, тест
Збірна Фінляндії виграла ЧС-2019
Збірна Фінляндії виграла ЧС-2019 / Фото: AFP

84-й чемпіонат світу з хокею пройде з 21 травня по 6 червня в Ризі. Спочатку турнір повинні були прийняти Латвія і Білорусь, але політика Лукашенка залишила країну без хокейного форуму.

16 команд розділені на дві групи. По чотири кращі вийдуть в плей-офф. Через допінгові скандали Росія не має права на прапор і гімн. Команда виступить на турнірі, як представник Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Захищає звання чемпіона світу збірна Фінляндії, яка перемогла на ЧС-2019. У минулому році чемпіонат світу не проводився через пандемію.

Хто фаворит?

У букмекерських конторах котирування по перемогу такі: Канада – 3.90, ОКР – 4.00, Швеція – 5.00, Фінляндія – 6.00, США – 8.50, Чехія – 9.00...

Наш тест

Наскільки добре ви знаєте хокей? Перевірте себе за допомогою супертесту.

Хокейний тест

Перевірте наскільки добре ви знаєте саму найшвидшу гру в світі.
Вкидання!
1/10

Перша хокейна шайба була дерев'яна і...

Кругла
30 %
Квадратна
45 %
Восьмикутна
25 %
Перші шайби були квадратної форми.
Далі
2/10

Що раніше використовували арбітри замість свистка?

Дзвіночок
64 %
Горн
25 %
Пістолет
11 %
У перші роки хокею металевий свисток судді від холоду прилипав до губ і його замінили дзвіночком. Лише потім винайшли пластмасові свистки.
Далі
3/10

На перших Олімпійських іграх в командах, крім воротаря, двох захисників і трьох нападників, була ще одна позиція:

Авто
14 %
Самокат
23 %
Ровер
64 %
Тоді в командах на лід виходило сім хокеїстів, а ровер був найсильнішим гравцем, який повинен був відпрацьовувати і в обороні, і в атаці.
Далі
4/10

Хто з власників футбольного "Золотого м'яча" вигравав національний Кубок з хокею?

Лев Яшин
58 %
Йозеф Масопуст
29 %
Джордж Бест
13 %
Лев Яшин в 1953 році вигравав Кубок СРСР у складі московського "Динамо".
Далі
5/10

За статистикою 68% всіх професійних хокеїстів втрачають на льоду ...

Зір
2 %
Нюх
0 %
Зуби
98 %
Більшість гравців беззубі, оскільки шайба часто потрапляє в обличчя.
Далі
6/10

Назвіть найбільший рахунок в офіційних турнірах

113:1
27 %
92:0
53 %
88:3
20 %
У березні 1998 року на юніорському чемпіонаті Азіатсько-Океанічного регіону збірна Південної Кореї обіграла Тайланд – 92:0 (36:0, 24:0, 32:0).
Далі
7/10

Фанати "Детройта" в плей-офф люблять закидати лід ...

Іграшками
47 %
Восьминогами
38 %
Яблуками
16 %
Кидати восьминогів фанати почали в 1952 році. Вісім кінцівок молюска символізували вісім перемог, яких тоді треба було здобути в плей-офф, щоб завоювати Кубок Стенлі.
Далі
8/10

Щоб в 1984 році отримати в команду юного Маріо Лем'є хокеїсти "Піттсбурга" ...

Спеціально програвали
51 %
Торгували на базарі
9 %
Взяли кредит
40 %
"Піттсбург" спеціально провалив регулярний чемпіонат, щоб зайняти останнє місце і вибирати першим на драфті. Лем'є з "Піттсбургом" виграв два Кубки Стенлі (1991, 1992) як гравець і три (2009, 2016 2017) як власник.
Далі
9/10

Чинний володар Кубка Стенлі приїжджав до Києва на матч з "Соколом". Хто це був?

"Калгарі"
36 %
"Монреаль"
22 %
У Києв ніколи не приїжджав переможець Кубка Стенлі
42 %
16 вересня 1989 року в Києві "Калгарі" обіграв "Сокіл" – 5: 2.
Далі
10/10

Два десятки клубів НХЛ грають ключками, які зроблені в ...

Пхеньяні
11 %
Мукачево
76 %
Бресті
13 %
Більшість команд кращої ліги світу грають ключками, які виготовляють в Україні.
Далі

Розклад і результати ЧС-2021

ГРУПА А

П'ятниця, 21 травня

16:15. ОКР – Чехія
20:15. Білорусь – Словаччина

Субота, 22 травня

12:15. Данія – Швеція
16:15. Велика Британія – ОКР
20:15. Чехія – Швейцарія

Неділя, 23 травня

12:15. Велика Британія – Словаччина
16:15. Швеція – Білорусь
20:15. Данія – Швейцарія

Понеділок, 24 травня

16:15. Словаччина – ОКР
20:15. Чехія – Білорусь

Вівторок, 25 травня

16:15. Велика Британія – Данія
20:15. Швейцарія – Швеція

Середа, 26 травня

16:15. ОКР – Данія
20:15. Білорусь – Велика Британія

Четвер, 27 травня

16:15. Швейцарія – Словаччина
20:15. Швеція – Чехія

П'ятниця, 28 травня

16:15. Швеція – Велика Британія
20:15. Данія – Білорусь

Субота, 29 травня

12:15. Чехія – Велика Британія
16:15. Швейцарія – ОКР
20:15. Словаччина – Данія

Неділя, 30 травня

16:15. Білорусь – Швейцарія
20:15. Швеція – Словаччина

Понеділок, 31 травня

16:15. Чехія – Данія
20:15. ОКР – Швеція

Вівторок, 1 червня

12:15. Швейцарія – Велика Британія
16:15. Словаччина – Чехія
20:15. ОКР – Білорусь

ГРУПА В

П'ятниця, 21 травня

16:15. Німеччина – Італія
20:15. Канада – Латвія

Субота, 22 травня

12:15. Норвегія – Німеччина
16:15. Фінляндія – США
20:15. Латвія – Казахстан

Неділя, 23 травня

12:15. Норвегія – Італія
16:15. Казахстан – Фінляндія
20:15. Канада – США

Понеділок, 24 травня

16:15. Латвія – Італія
20:15. Німеччина – Канада

Вівторок, 25 травня

16:15. США – Казахстан
20:15. Фінляндія – Норвегія

Середа, 26 травня

16:15. Казахстан – Німеччина
20:15. Канада – Норвегія

Четвер, 27 травня

16:15. США – Латвія
20:15. Фінляндія – Італія

П'ятниця, 28 травня

16:15. Казахстан – Канада
20:15. Латвія – Норвегія

Субота, 29 травня

12:15. Італія – Казахстан
16:15. Норвегія – США
20:15. Німеччина – Фінляндія

Неділя, 30 травня

16:15. Італія – Канада
20:15. Фінляндія – Латвія

Понеділок, 31 травня

16:15. США – Німеччина
20:15. Норвегія – Казахстан

Вівторок, 1 червня

12:15. Канада – Фінляндія
16:15. Італія – США
20:15. Німеччина – Латвія

Чвертьфінали

Четвер, 3 червня

16:15. A1 – B4
16:15. A2 – B3
20:15. B1 – A4
20:15. B2 – A3

ПІВФІНАЛИ

Субота, 5 червня

14:15.
18:15.

МАТЧ ЗА "БРОНЗУ"

Неділя, 6 червня

15:15.

ФІНАЛ

Неділя, 6 червня

20:15.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти