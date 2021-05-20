ЧС-2021 з хокею: розклад і результати всіх матчів

84-й чемпіонат світу з хокею пройде з 21 травня по 6 червня в Ризі. Спочатку турнір повинні були прийняти Латвія і Білорусь, але політика Лукашенка залишила країну без хокейного форуму.
16 команд розділені на дві групи. По чотири кращі вийдуть в плей-офф. Через допінгові скандали Росія не має права на прапор і гімн. Команда виступить на турнірі, як представник Олімпійського комітету Росії (ОКР).
Захищає звання чемпіона світу збірна Фінляндії, яка перемогла на ЧС-2019. У минулому році чемпіонат світу не проводився через пандемію.
Хто фаворит?
У букмекерських конторах котирування по перемогу такі: Канада – 3.90, ОКР – 4.00, Швеція – 5.00, Фінляндія – 6.00, США – 8.50, Чехія – 9.00...
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Розклад і результати ЧС-2021
ГРУПА А
П'ятниця, 21 травня
16:15. ОКР – Чехія
20:15. Білорусь – Словаччина
Субота, 22 травня
12:15. Данія – Швеція
16:15. Велика Британія – ОКР
20:15. Чехія – Швейцарія
Неділя, 23 травня
12:15. Велика Британія – Словаччина
16:15. Швеція – Білорусь
20:15. Данія – Швейцарія
Понеділок, 24 травня
16:15. Словаччина – ОКР
20:15. Чехія – Білорусь
Вівторок, 25 травня
16:15. Велика Британія – Данія
20:15. Швейцарія – Швеція
Середа, 26 травня
16:15. ОКР – Данія
20:15. Білорусь – Велика Британія
Четвер, 27 травня
16:15. Швейцарія – Словаччина
20:15. Швеція – Чехія
П'ятниця, 28 травня
16:15. Швеція – Велика Британія
20:15. Данія – Білорусь
Субота, 29 травня
12:15. Чехія – Велика Британія
16:15. Швейцарія – ОКР
20:15. Словаччина – Данія
Неділя, 30 травня
16:15. Білорусь – Швейцарія
20:15. Швеція – Словаччина
Понеділок, 31 травня
16:15. Чехія – Данія
20:15. ОКР – Швеція
Вівторок, 1 червня
12:15. Швейцарія – Велика Британія
16:15. Словаччина – Чехія
20:15. ОКР – Білорусь
ГРУПА В
П'ятниця, 21 травня
16:15. Німеччина – Італія
20:15. Канада – Латвія
Субота, 22 травня
12:15. Норвегія – Німеччина
16:15. Фінляндія – США
20:15. Латвія – Казахстан
Неділя, 23 травня
12:15. Норвегія – Італія
16:15. Казахстан – Фінляндія
20:15. Канада – США
Понеділок, 24 травня
16:15. Латвія – Італія
20:15. Німеччина – Канада
Вівторок, 25 травня
16:15. США – Казахстан
20:15. Фінляндія – Норвегія
Середа, 26 травня
16:15. Казахстан – Німеччина
20:15. Канада – Норвегія
Четвер, 27 травня
16:15. США – Латвія
20:15. Фінляндія – Італія
П'ятниця, 28 травня
16:15. Казахстан – Канада
20:15. Латвія – Норвегія
Субота, 29 травня
12:15. Італія – Казахстан
16:15. Норвегія – США
20:15. Німеччина – Фінляндія
Неділя, 30 травня
16:15. Італія – Канада
20:15. Фінляндія – Латвія
Понеділок, 31 травня
16:15. США – Німеччина
20:15. Норвегія – Казахстан
Вівторок, 1 червня
12:15. Канада – Фінляндія
16:15. Італія – США
20:15. Німеччина – Латвія
Чвертьфінали
Четвер, 3 червня
16:15. A1 – B4
16:15. A2 – B3
20:15. B1 – A4
20:15. B2 – A3
ПІВФІНАЛИ
Субота, 5 червня
14:15.
18:15.
МАТЧ ЗА "БРОНЗУ"
Неділя, 6 червня
15:15.
ФІНАЛ
Неділя, 6 червня
20:15.