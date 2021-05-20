ЧС-2021 з хокею: розклад і результати всіх матчів

Все про головний хокейний чемпіонат року – календар групового раунду і плей-офф, турнірні таблиці, котирування на переможця, тест

Збірна Фінляндії виграла ЧС-2019 / Фото: AFP

84-й чемпіонат світу з хокею пройде з 21 травня по 6 червня в Ризі. Спочатку турнір повинні були прийняти Латвія і Білорусь, але політика Лукашенка залишила країну без хокейного форуму.

16 команд розділені на дві групи. По чотири кращі вийдуть в плей-офф. Через допінгові скандали Росія не має права на прапор і гімн. Команда виступить на турнірі, як представник Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Захищає звання чемпіона світу збірна Фінляндії, яка перемогла на ЧС-2019. У минулому році чемпіонат світу не проводився через пандемію.

Хто фаворит?

У букмекерських конторах котирування по перемогу такі: Канада – 3.90, ОКР – 4.00, Швеція – 5.00, Фінляндія – 6.00, США – 8.50, Чехія – 9.00...

Наш тест

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Розклад і результати ЧС-2021

ГРУПА А

П'ятниця, 21 травня

16:15. ОКР – Чехія

20:15. Білорусь – Словаччина

Субота, 22 травня

12:15. Данія – Швеція

16:15. Велика Британія – ОКР

20:15. Чехія – Швейцарія

Неділя, 23 травня

12:15. Велика Британія – Словаччина

16:15. Швеція – Білорусь

20:15. Данія – Швейцарія

Понеділок, 24 травня

16:15. Словаччина – ОКР

20:15. Чехія – Білорусь

Вівторок, 25 травня

16:15. Велика Британія – Данія

20:15. Швейцарія – Швеція

Середа, 26 травня

16:15. ОКР – Данія

20:15. Білорусь – Велика Британія

Четвер, 27 травня

16:15. Швейцарія – Словаччина

20:15. Швеція – Чехія

П'ятниця, 28 травня

16:15. Швеція – Велика Британія

20:15. Данія – Білорусь

Субота, 29 травня

12:15. Чехія – Велика Британія

16:15. Швейцарія – ОКР

20:15. Словаччина – Данія

Неділя, 30 травня

16:15. Білорусь – Швейцарія

20:15. Швеція – Словаччина

Понеділок, 31 травня

16:15. Чехія – Данія

20:15. ОКР – Швеція

Вівторок, 1 червня

12:15. Швейцарія – Велика Британія

16:15. Словаччина – Чехія

20:15. ОКР – Білорусь

ГРУПА В

П'ятниця, 21 травня

16:15. Німеччина – Італія

20:15. Канада – Латвія

Субота, 22 травня

12:15. Норвегія – Німеччина

16:15. Фінляндія – США

20:15. Латвія – Казахстан

Неділя, 23 травня

12:15. Норвегія – Італія

16:15. Казахстан – Фінляндія

20:15. Канада – США

Понеділок, 24 травня

16:15. Латвія – Італія

20:15. Німеччина – Канада

Вівторок, 25 травня

16:15. США – Казахстан

20:15. Фінляндія – Норвегія

Середа, 26 травня

16:15. Казахстан – Німеччина

20:15. Канада – Норвегія

Четвер, 27 травня

16:15. США – Латвія

20:15. Фінляндія – Італія

П'ятниця, 28 травня

16:15. Казахстан – Канада

20:15. Латвія – Норвегія

Субота, 29 травня

12:15. Італія – Казахстан

16:15. Норвегія – США

20:15. Німеччина – Фінляндія

Неділя, 30 травня

16:15. Італія – Канада

20:15. Фінляндія – Латвія

Понеділок, 31 травня

16:15. США – Німеччина

20:15. Норвегія – Казахстан

Вівторок, 1 червня

12:15. Канада – Фінляндія

16:15. Італія – США

20:15. Німеччина – Латвія

Чвертьфінали

Четвер, 3 червня

16:15. A1 – B4

16:15. A2 – B3

20:15. B1 – A4

20:15. B2 – A3

ПІВФІНАЛИ

Субота, 5 червня

14:15.

18:15.

МАТЧ ЗА "БРОНЗУ"

Неділя, 6 червня

15:15.

ФІНАЛ

Неділя, 6 червня

20:15.