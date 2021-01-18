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У Беларуси забрали чемпионат мира по хоккею. Лукашенко не убедил Фазеля

18 января, 17:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Турнир должен был пройти в Минске и Риге в мае-июне 2021 года

Сегодня Международная федерация хоккея приняла решение отобрать у Беларуси право проводить чемпионат мира по хоккею в высшем дивизионе. Причиной стала политическая нестабильность в государстве и насилие со стороны власти по отношению к протестующим.

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О вердикте в Telegram-канале сообщило издание ТАСС со ссылкой на свои источники.

На днях стало известно, что спонсоры объявили бойкот чемпионату мира по хоккею, если его оставят Лукашенко.

Пока что нет информации, будут ли все матчи ЧМ проходить в Риге, или же их часть отдадут другим державам. В качестве претендентов ранее выступали Финляндия и Россия. Однако недавно Россию на два года официально лишили права проводить масштабные международные соревнования из-за допингового скандала.

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Спонсоры объявили бойкот чемпионату мира по хоккею, если его оставят Лукашенко

Несколько дней назад сообщали, что Латвия пытается отцепить Беларусь и провести все матчи чемпионата мира в Риге. В 2006 году эта балтийская держава уже организовывала турнир своими силами.

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хоккей Рене Фазель чемпионат мира по хоккею забрал Александр Лукашенко
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