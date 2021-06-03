В еротичній білизні проти Росії: за Канаду сьогодні вболіває блондинка з мегагрудьми

У четвер, 3 червня, на чемпіонаті світу з хокею в Ризі відбудеться "класико" – канадці проти росіян, які в покарання за махінації з допінгом виступають під назвою з трьох букв – ОКР.
Уболіватиме за "Кленові листки" в цій грі і найсексуальніша хокеїстка світу канадка Мікайла Демайтер, яка вирішила додатково "зарядити" своїх співвітчизників перед матчем з ОКР, опублікувавши відверте фото в Instagram.
Блондинка чекає від чоловічої збірної Канади перемоги в чоботях і бузковому ліфчику, що розривається від гігантського бюста красуні.
Відзначимо, що Мікайлі Демайтер – 21 рік. Ще недавно вона була воротарем жіночої хокейної команди Bluewater Hawks. Але в період карантину вирішила змінити професію і податися в моделі.
Дивіться більше фото Мікайли Демайтер
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