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Знайдіть вишеньки: хокеїстка вразила розмірами своїх грудей

23 березня, 08:33

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Мікайла Демайтер кинула спорт заради модельного бізнесу

Мікайла Демайтер вже дуже добре освоїлася в модельному бізнесі. Її фото в соцмережах збирають сотні тисяч лайків. А ще нещодавно тисячі людей ходили подивитися на її гру.

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Мікайла займалася хокеєм. У регулярному сезоні 2018/19 вона провела 20 матчів у складі "Bluewater Hawks". Але в період карантину вирішила змінити професію і піти в моделі. Помилуйтеся на її свіжий знімок. Вишеньки на її ліфчику прекрасні.

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модель хокеїстка
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