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І як купальник вмістив ці груди? День народження – у найсексуальнішої хокеїстки

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
15 травня, 22:41
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Канадка Мікайла Демайтер так втомилася від важкого екіпірування, в якому захищала ворота від шайб, що тепер раз у раз з'являється на людях в одному бікіні
Секс-символ світового хокею Мікайла Демайтер
Секс-символ світового хокею Мікайла Демайтер / Фото: Instagram

У найсексуальнішої хокеїстки світу Мікайли Демайтер – день народження! Чарівній канадці виповнився 21 рік. З цієї нагоди красуня потішила своїх фоловерів черговим фото зі своїми спокусливими формами, після перегляду якого напрошується один-єдине питання: "І як купальник вмістив ці груди?"

"Мені 21! Можна вільно вживати алкоголь", – написала у себе в Instagram Мікайла

"Хіба ти не знала, що в Канаді спиртне дозволено з 19-ти?" – здивувався в коментарях один з півмільйона фоловерів Демайтер

Утім, її необізнаність легко пояснити. Під час спортивної кар'єри дівчині, судячи з усього, було не до спиртного.

Нагадаємо, Микайла займалася хокеєм. У регулярному сезоні 2018/19 вона провела 20 матчів у складі команди Bluewater Hawks. Але в період карантину вирішила змінити професію і податися в моделі.

"Я така палка, що навіть отруйний плющ хоче до мене доторкнутися", – каже канадка, коментуючи цей свій знімок

Далі обійдемося без коментарів – просто фото

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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