І як купальник вмістив ці груди? День народження – у найсексуальнішої хокеїстки

У найсексуальнішої хокеїстки світу Мікайли Демайтер – день народження! Чарівній канадці виповнився 21 рік. З цієї нагоди красуня потішила своїх фоловерів черговим фото зі своїми спокусливими формами, після перегляду якого напрошується один-єдине питання: "І як купальник вмістив ці груди?"
"Мені 21! Можна вільно вживати алкоголь", – написала у себе в Instagram Мікайла
"Хіба ти не знала, що в Канаді спиртне дозволено з 19-ти?" – здивувався в коментарях один з півмільйона фоловерів Демайтер
Утім, її необізнаність легко пояснити. Під час спортивної кар'єри дівчині, судячи з усього, було не до спиртного.
Нагадаємо, Микайла займалася хокеєм. У регулярному сезоні 2018/19 вона провела 20 матчів у складі команди Bluewater Hawks. Але в період карантину вирішила змінити професію і податися в моделі.
"Я така палка, що навіть отруйний плющ хоче до мене доторкнутися", – каже канадка, коментуючи цей свій знімок
Далі обійдемося без коментарів – просто фото
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